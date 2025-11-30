Алегри: "Попитах съдията защо винаги имаме проблеми с него, а той ме изгони"

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри коментира червения си картон при победата с 1:0 над Лацио в 13-ия кръг на италианската Серия А.

„Имаше малък хаос в края, но беше трудно и за съдията да вземе решение, когато беше повикан към VAR. Беше същият съдия, както в първия кръг, когато загубихме от Кремонезе, така че просто попитах: „Защо винаги имаме проблеми с него?“ Така че той ме изгони. В такъв хаос е съвсем естествено да реагира по този начин, но със сигурност не исках да го обидя“, каза Алегри пред Sky Sport Italia.

С победата над Лацио отборът на Милан излезе начело в класирането с 28 точки.

„Имахме трудности в началото, защото Лацио натискаше много силно. Докато поддържаха това темпо, те отрязаха всички възможности за подавания. При тези условия трябваше да поемаме рискове с подаванията си, което доведе до загубени топки, така че не започнахме мача по най-добрия начин. Вдигнахме темпото през второто полувреме, докато съперниците ни, напротив, отслабнаха малко, така че имахме допълнителни възможности освен отбелязването на гол“, каза още Алегри.