Украинските военни съобщиха, че силите за ПВО са неутрализирали тази нощ 126 руски дрона

Украинските сили за отбрана неутрализираха през изминалата нощ 126 руски дрона в небето над Украйна. Още 16 вражески безпилотни летателни апарата нанесоха удари на десет различни места, съобщиха в "Телеграм" украинските военновъздушни сили, цитирани от Укринформ.

От 21 ч. снощи руските сили предприеха атака срещу Украйна, използвайки 142 ударни дрона тип "Шахед", както и различни дронове-примамка.

Дроновете бяха изпратени от Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от Чауда във временно окупирания Крим, посочват ВВС.

На въздушното нападение се противопоставиха зенитно-ракетни подразделения, екипи за радиоелектронна борба, системи за дронове и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна. По предварителни данни към 09 ч. днес силите за противовъздушна отбрана са свалили или заглушили 126 дрона тип "Шахед"и други безпилотни летателни апарати в северните, южните и източните райони на страната. Потвърдено е, че 16 ударни дрона са ударили десет места, като отломки от свалени дронове са паднали в шест области.