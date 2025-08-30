Подробно търсене

Над 40 дрона атакуват украинския град Черноморск и покрайнините на Одеса

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Над 40 дрона атакуват украинския град Черноморск и покрайнините на Одеса
Над 40 дрона атакуват украинския град Черноморск и покрайнините на Одеса
БТА, Одеса (27 октомври 2024) Ежедневие в Одеса, след като повече от две години се води войната на Русия срещу Украйна. На снимката: изглед от града, указателна табела за укритие (бомбоубежище).Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
Одеса,  
30.08.2025 23:57
 (БТА)
Етикети

Над 40 дрона атакуват украинския град Черноморск и покрайнините на Одеса от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението Телеграм.

По тяхна информация в Черноморск има поразени цели, токът е изчезнал в целия град.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата.

Тревогата бе обявена в 23.27 часа. Атаката продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/БЗ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:10 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация