Над 40 дрона атакуват украинския град Черноморск и покрайнините на Одеса от акваторията на Черно море, съобщават местни канали в приложението Телеграм.

По тяхна информация в Черноморск има поразени цели, токът е изчезнал в целия град.

Регионалните власти призовават жителите незабавно да се отправят към бомбоубежищата.

Тревогата бе обявена в 23.27 часа. Атаката продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според официалното преброяване в Украйна през 2001 г. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.