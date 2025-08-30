Руската атака срещу град Запорожие причини смъртта на един човек и рани 24, съобщи областният управител

Русия предприе масирана атака срещу Украйна, при която загина един човек и бяха ранени най-малко 24-ма. Нанесени са щети на инфраструктурата и на жилищни сгради, съобщиха днес властите, предаде Ройтерс.

Три деца са сред 24-те ранени в югоизточния град Запорожие, съобщи областният управител Иван Федоров.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че при атаката, в която са били използвани над 500 дрона и 45 ракети, са били нанесени удари в 14 области.

Дипломатическите усилия за прекратяване на пълномащабната руска инвазия досега не са дали резултат, дори и след като американският президент Доналд Тръмп се срещна поотделно с руския и с украинския лидер по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.

Вчера Зеленски повдигна въпроса за самоналожения от Тръмп краен срок за вземане на решение за нови мерки срещу Русия, ако президентът Владимир Путин не се ангажира с лична среща с украинския лидер.

"Две седмици ще станат в понеделник. И ние ще напомним на всички", каза той.

Русия заяви, че не е планирана евентуална среща на върха между Путин и Зеленски.

"Напълно ясно е, че Москва използва времето, предназначено за подготовка на среща на ниво лидери, за да организира нови масирани атаки“, заяви днес Зеленски, призовавайки за санкции срещу руския банков и енергиен сектор.

Въздушните сили са регистрирали пет ракетни удара и 24 удара с дронове на 7 места, като отломки са паднали на 21 места, се казва в публикация на управителя на Запорожка област в "Teлеграм".

Атаката срещу Запорожие е оставила без ток 25 000 жители, каза също Федоров. Местната енергийна компания съобщи, че при атаката са били повредени нейни енергийни съоръжения и в момента се извършват ремонтни работи.

Тази сутрин украинската държавна железопътна компания съобщи, че е отстранила повредите по жп инфраструктурата в района на Киев.