Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Трима са загиналите при сутрешната руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи областният управител
Пожарникари се опитват да потушат пожар в разрушена от руски удар къща в украинския град Запорожие, 16 септември 2025 г. Снимка: Запорожката областна военна администрация чрез АП
Одеса/Запорожие,  
22.09.2025 07:31 | ОБНОВЕНА 22.09.2025 08:58
 (БТА)
Трима души са загинали и двама са ранени при сутрешната руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".

От 4.18 ч. до 6:30 ч. тази сутрин са нанесени пет удара по Запорожие, информира областният управител.

Атакувани са  гражданска инфраструктура и промишлени обекти, както и е напълно разрушена частна къща, пояснява Фьодоров.

Спасителни екипи от Държавната служба за извънредни ситуации работят непрекъснато на мястото на поразените цели, заявява той.

"Спасителите бързо потушиха  пожара в обект на гражданската инфраструктура. Градските служби за социална закрила оказват помощ на пострадалите», допълва Фьодоров.

Според последното официално преброяване в Украйна в Запорожка област живеят 27 764 българи.

Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната на Русия в Украйна през февруари 2022 г. до момента са окупирани.

Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 година.

