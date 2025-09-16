Подробно търсене

Руска атака срещу град Запорожие отне живота на един човек и рани 13, съобщи областният губернатор

Руска атака срещу град Запорожие отне живота на един човек и рани 13, съобщи областният губернатор
Руска атака срещу град Запорожие отне живота на един човек и рани 13, съобщи областният губернатор
Спасителни екипи действат в засегнато от руски удари предградие на град Запорожие. Снимка: AP/Kateryna Klochko
Запорожие,  
16.09.2025 09:12
 (БТА)
Руските сили проведоха рано  днес мащабна атака срещу югоизточния украински град Запорожие, при която загина 41-годишен мъж, 13 души бяха ранени и бяха предизвикани множество пожари, съобщи областният губернатор, предаде Укринформ.

През нощта руските сили атакуваха Запорожие с ракетни системи за залпов огън "Торнадо-С", като удариха кварталите "Комунарски" и "Шевченковски" на града. Бяха нанесени щети на жилищни блокове, частни домове, автосервизи, бензиностанции и промишлени съоръжения, съобщи по телевизията областният губернатор Иван Федоров, предаде Укринформ.

"Беше трудна нощ за Запорожие. Врагът нанесе най-малко десет удара по града, най-вероятно с ракетни системи "Торнадо-С". Те атакуваха два района – Комунарски и Шевченковски. В Комунарски врагът удари детска площадка, заобиколена от жилищни блокове. Бяха нанесени щети на жилищни високи сгради“, каза той.

В квартал Шевченковски руските сили удариха частни жилищни райони, поразявайки промишлени съоръжения като автосервиз, паркинг и бензиностанция. Според Федоров всички ударени съоръжения са били изцяло граждански.

Общо 10 жилищни сгради и 12 частни къщи са били повредени.

Иван Федоров каза, че сред ранените има и две деца, предаде Ройтерс.

Снимките, публикувани от губернатора в интернет, показват пожарникари, които се борят с пожари в частни домове и други сгради.

Службите за спешна помощ на Украйна съобщиха за пожар, обхванал площ от 350 кв. м в три жилищни сгради и в сервизна станция с площ от 600 кв. м.

 

/ПЙ/

