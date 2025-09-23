Руският обстрел по украинския град Запорожие взе жертва и тази нощ, съобщи областният управител

Руският обстрел по украинския град Запорожие взе жертва и тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на управителя на Запорожка област.

Човекът е загинал при въздушно бомбено нападение срещу южния град, като са поразени частни домове и промишлена инфраструктура, пояснява агенцията.

“Руснаците удариха регионалния център с бомби през нощта. Те поразиха частни домове и промишлена инфраструктура", написа началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм".

Спасителите са извадили тялото на загиналия мъж изпод развалини, допълва Укринформ.