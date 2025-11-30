Хиляди хора се включиха в антифашистки шествия в Загреб и други хърватски градове като Риека, Задар и Пула, организирани от инициативата "Обединени срещу фашизма", за да покажат, че се противопоставят на "сплашването и разделението", съобщава агенция ХИНА.

"Виждаме фашизъм във всяко нападение срещу работник или нископлатен разносвач само защото има друг цвят на кожата, във всеки възглас "За родината готов!" в парламента - без срам и последици, и по улиците, където групи с черни качулки заплашват националните малцинства", заяви студентката Луция Маркович, която прочете изявление на организацията на основната жп гара в Загреб.

Организаторите заявиха, че се противопоставят на едно милитаризирано общество, където военновременната реторика се е превърнала в ежедневие, а разходите за отбрана превишават инвестициите в образованието. Те отхвърлят тормоза над сръбски деца, представящи традиционни танци, твърдението, че националните малцинства представляват "предизвикателство" и един модел на патриотизъм, който "черпи символи от най-мрачната епоха на християнската история".

"Независимо от името, езика, вярата, цвета на кожата, сексуалната ориентация, половата идентичност или мястото на раждане, всички имат право на сигурност, достойнство и живот без страх", се посочва в изявлението.

Протестиращите проведоха шествие от основната жп гара до централния площад в Загреб, като носеха плакати с надписи "Фашизмът е омраза", "Срещу насилието, срещу мрака" и "Планетата гори, фашистите я убиват".

Мая Север, председател на Хърватския съюз на журналистите и на Европейската федерация на журналистите, заяви, че много журналисти са били обиждани или нападани, докато си вършат работата.

"Журналистите не се страхуват. Ние оставаме стълб на демократичното общество и ще продължим да разследваме и да разкриваме нередностите. Неприемливо е да наричаш хората заплаха, само защото идват от друго училище, град или държава, или имат култура, която не отговаря на нечии очаквания".

Тя предупреди, че приемането на обидите и насилието като нещо нормално ще създаде такъв вид атмосфера и добави, че протестиращите са показали, че няма да мълчат.

В Риека група облечени в черно младежи нападна вербално и хвърли фойерверки срещу участниците в шествието, отбелязва ХИНА. Според очевидци около 30 маскирани младежи са скандирали лозунги и обиди, преди полицията да ги отстрани.

В шествието в Задар, в което са включиха и жители на Шибеник, Сплит и Корчула, а полицейското присъствие беше засилено, двама маскирани мъже хвърлиха топки с червена боя срещу участниците, а контрапротестиращи се опитаха да попречат на влизането им в града, преди полицията да се намеси. Кметът на града Шиме Ерлич осъди нападенията.

В Пула известни политици от Истрия се присъединиха към шествието, включително префектът на окръга Борис Милетич, кметът Педжа Гърбин, заместник-кметът Синиша Гордич, както и трима депутати.

В началото на ноември програмата "Дни на сръбската култура" в град Сплит беше прекъсната, след като група мъже, облечени в черно, се събраха пред сградата, в която се провеждаше събитието, и прогониха участниците – главно пенсионери и ученици. Деветима мъже бяха задържани във връзка с инцидента, а по-късно освободени от съда.