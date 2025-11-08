В хърватския град Сплит се проведе митинг в подкрепа на девет души, задържани заради нападение срещу събитието "Дни на сръбската култура"

Голям брой хора се събраха днес в хърватския адриатически град Сплит на протест срещу ареста на девет души заради инцидент по време на откриването на "Дните на сръбската култура" в града в понеделник, съобщава ХИНА. Митингът е организиран от фен клуба "Торсида", подкрепящ футболния отбор "Хайдук".

Протестът започна на крайбрежната алея "Рива" малко след 11:00 часа местно време с изпълнение на националния химн на Хърватия. Събитието беше охранявано от голям брой полицаи с четири дрона за видеонаблюдение от въздуха и полицейска лодка, патрулираща около пристанището.

Полицията в Сплит съобщи по-късно, че демонстрацията е преминала мирно, без инциденти и без нужда от полицейска намеса, съобщи ХИНА.

"По време на протеста в Сплит, който започна малко след 11 часа, нямаше инциденти или необходимост от намеса и събирането премина мирно под полицейско наблюдение, гарантиращо сигурността на гражданите", посочи полицията

Говорителят на местната полиция Антонела Лолич каза, че е имало достатъчен брой полицейски служители на всички ключови места. Тя добави, че полицията няма точни данни за броя на участниците в митинга.

В понеделник програмата "Дни на сръбската култура" беше прекъсната, след като група мъже, облечени в черно, се събраха пред сградата, в която се провежда събитието, и прогониха участниците – главно пенсионери и ученици. Прекъснатата програма е включвала театрално представление, изпълнения на хор, на млади цигулари и на средношколски ансамбъл за песни и танци от Нови Сад.

Досега полицията е идентифицирала и задържала девет души на възраст между 23 и 59 години. Те са разследвани за престъпления, свързани с насилствено поведение и нарушаване на свободата на изразяване на национална принадлежност.

По неофициална информация нахлулите на събитието са заявили на организаторите, че програмата не може да се проведе по време на възпоменателното отбелязване на сръбската окупация на хърватския град Вуковар през 90-те години, който е символ на съпротивата срещу окупацията от сръбските сили в Хърватия.

Участниците в днешния протест описаха решението за задържането на деветимата мъже в ареста като "неоправдано и политически мотивирано" и призоваха за незабавното им освобождаване.

Те критикуваха, това, което определят като "двойни стандарти на властите" и "медийна манипулация" и подчертаха, че протестът в Сплит не е насочен срещу малцинствата, а е "за защита на Хърватия и спазване на конституцията".

"Стига толкова манипулации и унижения за хърватския народ в собствената му страна. Изискваме уважение към конституцията и Декларацията за Отечествената война. Не сме се борили за връщане на югославския национализъм или за омаловажаването на нашите религиозни и национални чувства", заяви от трибуната Марио Рогич, член на 72-и Батальон на военната полиция.

Говорейки от името на фен клуб "Торсида", Стипе Лекич призова за освобождаването на арестуваните и заяви, че е "позор, че и днес все още невинни хора биват хвърляни в затвора".

Днешният протест в Сплит предизвика и реакция от страна на опозицията. Лидерът на Социалдемократическата партия Синиша Хайдаш Дончич призова премиера Андрей Пленкович "да възстанови конституционния ред" в Хърватия или да подаде оставка, като го обвини, че проявява благосклонност пред крайната десница, предаде ХИНА.

Той критикува неотдавнашни екстремистки шествия в Сплит и Загреб, като каза, че маскирани младежи са накарали жителите да се почувстват в несигурност и призова държавата да възстанови нормалното си функциониране. Дончич изтъкна, че хората трябва да могат да се изразяват свободно в културата, спорта и обществения живот и поиска от лидерите на страната "да спрат да флиртуват с крайната десница".

Същевременно министърът на вътрешните работи Давор Божинович заяви днес, че полицията ще присъства на всички планирани събития на сръбското малцинство в предстоящия период, за да предотврати възможни инциденти като тези в Сплит и Загреб.

Той каза, че целта е да се запази обществения ред и да се защитят гражданите след нападението от миналата седмица срещу откриването на "Дни на сръбската култура" в Сплит и събирането на мъже, облечени в черно, пред Сръбския културен център в Загреб снощи.