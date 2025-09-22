Подробно търсене

Най-малко двама души са загинали при руска бомбардировка в украинския град Запорожие, съобщиха местните власти

Иво Тасев
Пожарникари се опитват да потушат пожар в разрушена от руски удар къща в украинския град Запорожие, 16 септември 2025 г. Снимка: Запорожката областна военна администрация чрез АП
Киев,  
22.09.2025 07:31
 (БТА)
Най-малко двама души са загинали при руски въздушен удар в южния украински град Запорожие, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на местните власти от днес.

Двама са и ранените при бомбардировката, като единият е в тежко състояние, информира началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров в приложението "Телеграм".

Други руски нападения през изминалата нощ раниха по един човек в столицата Киев и в Суми според местните власти.

Русия от своя страна съобщи за трима убити и 16 ранени при украинско нападение с дронове снощи на анексирания през 2014 г. Кримски полуостров, посочва АФП.

16.09.2025 11:09

Зеленски: Русия изпрати срещу Украйна над 3500 дрона, изстреля 190 ракети и пусна 2500 бомби през първата половина на септември

Коментирайки най новите руски атаки, украинският президент Володимир Зеленски днес заяви, че от началото на септември Русия е изпратила над 3500 дрона, изстреляла е близо 190 ракети и е пуснала над 2500 въздушни бомби срещу Украйна, съобщи Укринформ.
16.09.2025 09:12

Руска атака срещу град Запорожие отне живота на един човек и рани 13, съобщи областният губернатор

Руските сили проведоха рано днес мащабна атака срещу югоизточния украински град Запорожие, при която загина 41-годишен мъж, 13 души бяха ранени и бяха предизвикани множество пожари, съобщи областният губернатор, предаде Ройтерс.
30.08.2025 11:36

Руската атака срещу град Запорожие причини смъртта на един човек и рани 24, съобщи областният управител

Русия предприе масирана атака срещу Украйна, при която загина един човек и бяха ранени най-малко 24-ма. Нанесени са щети на инфраструктурата и на жилищни сгради, съобщиха днес властите, предаде Ройтерс.

