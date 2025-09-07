Подробно търсене

Иво Тасев
Руска ракетна атака срещу Киев отне живота на дете и млада жена, съобщи кметът на украинската столица
Разрушения в многоетажен жилищен блок в украинската столица Киев след руска атака с дронове и ракети, 17 юни 2025 г. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
07.09.2025 07:27
 (БТА)
Руска ракетна атака тази нощ срещу украинската столица Киев отне живота на дете и млада жена, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

След нападението на последния етаж на административна сграда в столичния Печерски район е пламнал пожар, каза на свой ред началникът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко в публикация в социалните мрежи.

Тялото на детето, което е било на 1 година, бе открито под развалините, уточни Ткаченко, цитиран от Асошиейтед прес.

Ракетната атака прекъсна енергоснабдяването на някои места в Киев. Ройтерс и АП информират, че гъст дим се издига в центъра на столицата на Украйна над сградата на седалището на украинското правителство в Печерски район, в която се намират кабинетите на министрите.

Тази нощ Украйна и Русия си размениха удари с дронове, след които се разразиха пожари. Жилищни сгради в украинската столица Киев бяха сериозно повредени и освен двете жертви още 11 души са ранени, съобщи кметът на града Виталий Кличко, цитиран от ДПА.

През нощта експлозии имаше също така и в градовете Одеса, Харков, Днепър (Днипро на украински език), Запорожие и Кривой Рог.

/СХТ/

