Руски дронове атакуват Одеса, съобщи кметът; в града отекват силни взривове

site.btaРуски дронове атакуват Одеса, съобщи кметът; в града отекват силни взривове
Над 15 руски дрона атакуват украинския черноморски град Одеса, съобщи одеският кмет Генадий Труханов в приложението "Телеграм".
Силни взривове отекват в града, пишат в местните канали на приложението "Телеграм".
Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.
В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
/ИТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина