Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Руски дронове атакуват Одеса, съобщи кметът; в града отекват силни взривове
Укрития в украинската Одеска област. Снимка: Милена Стойкова/БТА (АК)
Одеса,  
07.09.2025 04:25
 (БТА)
Над 15 руски дрона атакуват украинския черноморски град Одеса, съобщи одеският кмет Генадий Труханов  в приложението "Телеграм".

Силни взривове отекват в града,  пишат в местните канали на приложението "Телеграм".

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

