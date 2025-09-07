Руски дронове атакуват Одеса, съобщи кметът; в града отекват силни взривове

Над 15 руски дрона атакуват украинския черноморски град Одеса, съобщи одеският кмет Генадий Труханов в приложението "Телеграм".

Силни взривове отекват в града, пишат в местните канали на приложението "Телеграм".

Регионалните власти призоваха жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.