Над 20 дрона атакуват украинския град Одеса, отекват силни взривове, съобщи кметът
Над 20 дрона масирано атакуват украинския град Одеса от акваторията на Черно море, отекват силни взривове. Това съобщи кметът Геннадий Труханов в приложението Телеграм.
Регионалните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежища.
Тревогата бе обявена в 01:27 часа. Атаката продължава.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
