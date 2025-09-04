След срещата в Париж Зеленски каза, че всички участници са се съгласили, че Русия отхвърля инициативите за мир

След срещата на „Коалицията на желаещите“ в Елисейския дворец в Париж днес украинският президент Володимир Зеленски каза, че всички участници са се съгласили, че Русия отхвърля всички инициативи за мир, предаде Ройтерс.

По думите на Зеленски участниците са постигнали разбирателство относно общата рамка на гаранциите за сигурност за Украйна. Той заяви, че една силна украинска армия е в основата каквито и да било гаранции.

Зеленски призова европейските производствени линии за оръжия да работят с пълен капацитет и посочи, че засилването на украинската противовъздушна отбрана е било обсъдено като част от гаранциите за сигурност.

По думите на украинския президент в момента всяка отделна страна подготвя документите за своя принос към гаранциите за сигурност. Той добави, че е било постигнато разбирателство кои страни са готови да изпратят военнослужещи в Украйна и настоя, че САЩ трябва да бъдат част от гаранциите за сигурност.

Френският президент Еманюел Макрон от своя страна заяви, че 26 страни са поели ангажимент да участват в сили за гаранции в Украйна по суша, въздух или вода. По думите му американската подкрепа за гаранциите за сигурност ще бъде финализирана през идните дни.

„Проведохме телефонен разговор с президента Тръмп (…) Заключенията след този разговор са прости: През идните дни ще финализираме американската подкрепа и тези гаранции за сигурност. САЩ, както казах, участваха във всяка една стъпка на процеса“, заяви Макрон пред репортери.

„САЩ ясно изразиха желанието си да участват в гаранциите за сигурност“, добави той.

Разговорът между Тръмп, Зеленски и основните европейски лидери, които призовават Вашингтон да засили натиска срещу Русия, започна днес малко след 14:00 часа (15:00 часа българско време), съобщи Елисейският дворец, цитиран от Франс прес.

Зеленски каза, че по време на разговора е обсъдил с Тръмп натиска срещу Русия. Макрон от своя страна посочи, че Украйна сега ще координира санкции срещу Русия със САЩ.

„Ако Русия продължи да отказва да участва в мирни преговори, ще има нови санкции в координация със САЩ“, предупреди френският президент.