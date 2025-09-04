Подробно търсене

Асен Георгиев
Не Русия ще решава дали в Украйна може да има чуждестранни военни, заяви генералният секретар на НАТО
Рюте в централата на НАТО в Брюксел. Снимка: АП/Virginia Mayo.
Прага,  
04.09.2025 12:03 | ОБНОВЕНА 04.09.2025 12:18
 (БТА)
Русия не може да решава дали Западът може или не може да изпрати военни в Украйна, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от Франс прес.

"Защо се интересуваме какво мисли Русия относно войските в Украйна? Не руснаците трябва да решават", подчерта той на конференция по сигурността, провеждаща се в Прага.

Днес Москва предупреди, че ще откаже да обсъжда каквато и да било "чужда намеса" в Украйна, "независимо под каква форма", след като някои европейски страни изразиха готовност да разположат военни в Украйна в рамките на уреждане на конфликта, припомня АФП.

Очаква се Рюте да участва днес по видеовръзка в срещата на "Коалицията на желаещите" в Париж - тридесетина страни, повечето от тях европейски, които са готови да гарантират сигурността на Украйна след края на боевете, включително чрез изпращането на войски.

Франция и Великобритания председателстват съвместно тази среща, на която съюзниците на Киев искат да покажат на американския президент Доналд Тръмп, че са готови да предоставят на украинската страна гаранции за сигурност, ако Вашингтон им осигури образно казано "предпазна мрежа" и окаже натиск на Москва.

Под понятието "предпазна мрежа" от страна на САЩ се разбира американска подкрепа за европейците в областта на системите за контрол и командване, на разузнаването или за отбраната земя-въздух, казва европейски високопоставен военен, цитиран от Франс прес.

