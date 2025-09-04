Тръмп отправи заплаха към Путин, пишат световни медии

Подробно търсене
Асен Георгиев
Френският президент и украинският му колега говорят пред медиите преди срещата си в президентството, Париж, 3 септември. Снимка: АП/Michel Euler.
04.09.2025 09:15
Дипломатическите усилия около войната в Украйна са сред водещите теми в световния печат днес.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха срещу своя руски колега Владимир Путин, ако не е доволен от неговите решения относно мира в Украйна. Той, от своя страна, заяви, че ще продължи да постига целите си в Украйна с военни средства, ако не бъде прието неговото мирно споразумение, пише британският в. "Индипендънт".

"Ще видите неща да се случват", ако Вашингтон не е доволен от решенията на Москва, заяви Тръмп и подчерта, че очаква решение от своя руски колега.

Преди това Путин заяви, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва, отбелязва британското издание.

В отговор украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че поне седем други страни - Австрия, Ватикана, Турция, Швейцария и три страни от Персийския залив - са готови да станат домакини на срещата, отбелязва британският в. "Гардиън". "Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за такава среща по всяко време", подчерта той. Според него руският президент "прави съзнателно неприемливи предложения".

Пътуване до Москва би представлявало не само символична капитулация, но и сериозен риск за безопасността на украинския президент, когото Русия се опитва да убие от самото начало на пълномащабната война, добави изданието в коментар за идеята, лансирана от Путин на пресконференция в Пекин.

Руският президент беше в Китай, където се срещна със своя колега Си Цзинпин, севернокорейския лидер Ким Чен-ун и индийския премиер Нарендра Моди. Пхенян изпрати на Москва войници и боеприпаси, а Китай и Индия купуват руски петрол, подпомагайки военновременната ѝ икономика. Има данни и че Пекин ѝ предоставя стоки с двойно предназначение, отбелязва "Гардиън", като цитира изказването на ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас.

"Русия не действа сама. Китай доставя на Русия до 80% от вноса на стоки с двойна употреба", заяви тя вчера в Брюксел. Стоките с двойна употреба са компоненти и материали, които на пръв поглед изглеждат като граждански, но в крайна сметка се използват за производството на оръжия, често с пълното знание на доставчика.

Вчера Китай демонстрира сила с военен парад, отбелязва британският в. "Телеграф" и допълва, че китайският президент показа на света ядрени ракети, дронове и кучета роботи, отправяйки завоалирана заплаха към САЩ.

Свръхзвуковите китайски ракети са способни да потопяват кораби. Дроновете са способни да осигуряват подкрепа, а балистичните ракети, които могат да пренасят ядрени оръжия, са способни да достигнат територията на САЩ, подчертава в. "Ню Йорк таймс".

Парадът ознаменува и преминаването на Ким Чен-ун от разряда на изолираните световни лидери към съюзниците на Москва и Пекин, добавя британското издание "Файненшъл таймс", като отбелязва, че това беше първото му посещение в Китай. Един "исторически момент не само за управлението на Ким, но и за региона", отбелязва Джон Делури, старши сътрудник в Asia Society, описвайки го като "невероятно постижение, което говори за постоянното подценяване както на самия него, така и на неговия режим от външни наблюдатели".

Ким, който стоеше редом с Путин и Си на военния парад, представи в Пекин и дъщеря си Ким Чу-е, вероятната му наследница на поста. 

Европа е готова да предостави гаранции за сигурност на Украйна, отбелязва френският в. "Монд", като цитира изявлението на френския президент Еманюел Макрон, направено в присъствието на украинския му колега Володимир Зеленски на среща в Париж. 

След приключването на дългата подготвителна работа Европа е готова да предостави "гаранции за сигурността на Украйна и украинците в деня, в който бъде подписан мир", обяви Макрон. "Европа е готова, за първи път с такова ниво на ангажираност и интензивност", отбеляза той пред медиите в Елисейския дворец, като се позова на резултатите на среща на равнище министри на отбраната вчера следобед. Сега резултатите от тази подготвителна работа "ще бъдат одобрени на политическо ниво".

Това "ни дава солидна основа да заявим, че сме готови за стабилен и траен мир за Украйна и за европейците", подчерта Макрон, като отбеляза, че сега остава "да разберем искрена и последователна е Русия в ангажиментите си, когато предложи мир на САЩ".

Изказването му беше направено в навечерието на срещата на върха на "коалицията на желаещите", готови да предоставят на Киев гаранции за сигурност, както и преди очаквания телефонен разговор с Доналд Тръмп.

Говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова вече отхвърли идеята за разполагане на чуждестранни войски в Украйна "под каквато и да било форма", добавя в. "Монд".

Възможните гаранции за сигурност на Украйна включват войски на терен, закупуване на оръжие, наблюдение на Черно море, отбелязва френският в. "Фигаро".

Единственият проблем с този план е, че той се основава на едно много хипотетично прекратяване на масовите боеве, добавя френското издание. Повечето членове на "коалицията на желаещите" изискват като условие за участието си и съществуването на американска "мрежа за сигурност".

Тръмп "каза през август на европейските лидери във Вашингтон, че е готов да обмисли въпроса и че е готов да работи (по него)", посочи "Фигаро", като цитира изявление на френското президентство. Въпреки че Вашингтон изключи всякакво разполагане на американски сили на терен, американската подкрепа би могла да компенсира европейските недостатъци в областта на системите за командване и контрол, разузнаването или противовъздушната отбрана, както посочи високопоставен европейски военен.

