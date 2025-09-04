Доналд Тръмп каза, че ще продължи да се бори за мир в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ангажира да продължи да се бори за сключване на мирно споразумение между Москва и Киев въпреки все по-засилващите се съмнения дали е възможно в обозримото бъдеще колегите му от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски да се срещнат и да преговарят лице в лице, съобщиха агенциите, като се позоваха на негово телевизионно интервю.

"Нещо ще се случи, но те (Путин и Зеленски) все още не са готови за това. Но нещо (определено) ще се случи. И ние възнамеряваме да направим така, че то да се случи", каза американският лидер пред "Си Би Ес Нюз".

Вчера Тръмп спомена, че в идните дни възнамерява да участва в разговори за войната, след като срещата му с Путин в Аляска не доведе до пробив. По думите на официален представител на Белия дом се очаква по-късно днес републиканецът да разговаря по телефона със Зеленски.

Също вчера, Путин каза, че е готов да се срещне с украинския лидер, ако той дойде в Москва, но добави, че всяка подобна среща трябва да бъде подготвена внимателно и да донесе реални резултати. Украинският външен министър отхвърли варианта подобни преговори да се състоят в руската столица.

В интервюто за Си Би Ес Тръмп посочи, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.

"Мисля, че ще успеем да изгладим всички различия. Честно казано, мислех, че ще бъде по-лесно да се разбера с руската страна, отколкото с другите страни, но в действителност нещата с нея се оказаха малко по-сложни", посочи той.

Тръмп е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално той предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.

По отношение на вчерашните кадри от присъствието на Путин, китайския президент Си Цзинпин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун заедно на парада в Пекин републиканецът посочи, че е в "добри отношения" с всеки един от тях.

"Разбирам защо го направиха. Те се надяваха аз да видя това и аз го видях", каза Тръмп. "Отношенията ми с всички тях са много добри. И в идните две седмици ще разберем до каква степен (наистина) са добри."

По отношение на заслугите, които му се приписват за уреждането на различни военни конфликти по света, Тръмп допълни, че не се бори за Нобелова награда, а че просто иска да сложи край на кръвопролитията.