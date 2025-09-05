Подробно търсене

Тръмп каза, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще

Светослав Танчев
Тръмп каза, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще
Тръмп каза, че ще разговаря с Путин в близко бъдеще
Президентът на САЩ Доналд Тръмп (вдясно) разговаря с руския лидер Владимир Путин по време на срещата им във военновъздушната база "Елмендорф-Ричардсън" в Аляска. Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
05.09.2025 02:53
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера пред журналисти, че ще разговаря с руския лидер Владимир Путин в близко бъдеще, предаде Ройтерс.

Тръмп също така заяви, че е разрешил много войни, но конфликтът между Русия и Украйна е най-трудният досега.

В интервю за "Си Би Ес Нюз" вчера Тръмп каза също, че никак не го радва касапницата между Русия и Украйна, но добави, че ще продължи да се бори за постигането на мирно споразумение.

Американският президент е недоволен от факта, че не може да спре боевете в Украйна, които започнаха с руското нахлуване през февруари 2022 г. Първоначално Тръмп предвиждаше, че ще успее да прекрати войната веднага след встъпването си в длъжност през януари.

/СХТ/

Свързани новини

05.09.2025 03:35

Тръмп ще преименува американското Министерство на отбраната на "Министерство на войната", заяви официален представител на Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише днес указ за преименуване на американското Министерство на отбраната на "Министерство на войната", заяви снощи официален представител на Белия дом, предаде Ройтерс.
04.09.2025 09:15

Тръмп отправи заплаха към Путин, пишат световни медии

Дипломатическите развития около войната в Украйна са сред водещите теми в световния печат днес. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи заплаха срещу своя руски колега Владимир Путин, ако не е доволен от неговите решения относно мира в Украйна. Той
04.09.2025 08:48

Доналд Тръмп каза, че ще продължи да се бори за мир в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се ангажира да се бори за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна въпреки съмненията дали изобщо някога в обозримото бъдеще ще бъде възможно колегите му Владимир Путин и Володимир Зеленски да се срещнат
02.09.2025 21:57

Тръмп каза, че е "много разочарован" от Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес каза, че е "много разочарован" от руския лидер Владимир Путин и добави, без да даде подробности, че администрацията му планира да предприеме някои действия за намаляване броя на жертвите в Украйна, предаде Ройтерс.
02.09.2025 19:00

Путин каза, че правителството на Тръмп се вслушва в руските аргументи по въпроса за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че правителството на американския му колега Доналд Тръмп се вслушва в аргументите на Кремъл за инвазията в съседна Украйна, и отбеляза, че Москва и Вашингтон са постигнали "взаимно разбирателство" по въпроса за конфликта, предаде Асошиейтед прес.
30.08.2025 00:27

Само Тръмп може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на украинската президентска канцелария Ермак

Американският президент Доналд Тръмп е единственият световен лидер, който може да принуди Русия да започне реални преговори, заяви началникът на канцеларията на президента на Украйна Андрий Ермак, цитиран от кореспондент на агенция Укринформ.
24.08.2025 18:39

Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп на срещата им в Аляска, каза Джей Ди Ванс

Руският президент Владимир Путин направи "големи отстъпки" на американския си колега Доналд Тръмп на срещата им в Аляска на 15 август, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес. "Мисля, че руснаците направиха значителни
22.08.2025 21:28

Тръмп заяви, че може да наложи санкции на Русия до две седмици

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че до две седмици ще има яснота дали е възможен напредък в опитите му да спре руската инвазия в Украйна и отново повдигна въпроса за налагане на санкции на Москва, предаде Ройтерс.
22.08.2025 17:50

Тръмп зае изчаквателна позиция по отношение на евентуална среща Путин – Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще изчака, за да види дали руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски ще работят заедно за прекратяване на войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс. Американският лидер

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:00 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация