Путин направи "големи отстъпки" на Тръмп на срещата им в Аляска, каза Джей Ди Ванс

Николай Станоев
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс стои прав до президента Доналд Тръмп, който говори седнал в Овалния кабинет в Белия дом, 22 август 2025 г. Снимка: АП/Jacquelyn MArtin
Вашингтон,  
24.08.2025 18:39
 (БТА)
Руският президент Владимир Путин направи "големи отстъпки" на американския си колега Доналд Тръмп на срещата им в Аляска на 15 август, каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес.

"Мисля, че руснаците направиха значителни отстъпки на президента Тръмп, за първи път от началото на конфликта преди три години и половина. Те всъщност искат да бъдат гъвкави по някои от основните си искания", заяви Ванс в излъчено днес интервю за американската телевизия Ен Би Си.

"Войната не е в ничий интерес. Нито на Европа, нито на Съединените щати, и ние не смятаме, че Русия или Украйна имат някакъв интерес да продължат" да воюват, каза в заключение пред Ен Би Си Джей Ди Ванс.

Вицепрезидентът на САЩ не даде подробности, но след срещата в Аляска Тръмп обяви "голям напредък по отношение на Русия", макар и също да не навлезе в детайли.

На 17 август Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент, спомена, че Москва е изразила готовност да направи "териториални отстъпки" в пет украински области, имайки предвид окупирани от нея земи.

Русия се съгласи да прояви гъвкавост по редица точки, предложени от Тръмп след срещата в Аляска, заяви, от своя страна, в петък руският външен министър Сергей Лавров. Той също не даде подробности.

В излъчено днес интервю за руската държавна телевизия Лавров обвини западните страни, че се опитват "да попречат" на мирните преговори за Украйна, предаде Франс прес.

Лавров повтори руските условия страната му да е сред бъдещите гаранти на сигурността на Украйна, която да се откаже от амбициите си за членство в НАТО, отбелязва Ройтерс.

Тези искания, наред с териториалните претенции на Москва, са отхвърляни от Киев.

Институтът за изследване на войната коментира във вторник, че Кремъл не е поемал публично ангажимент за среща на Путин със Зеленски въпреки твърденията на Тръмп.

Министерството на външните работи на Руската федерация продължава да прави изявления, потвърждаващи на практика отказа на Путин да се срещне със Зеленски в предпочитания от Тръмп срок, отчита днес на сайта си американският мозъчен тръст.

 

/ВС/

