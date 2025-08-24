Подробно търсене

Зеленски поздрави сънародниците си за Деня на независимостта и обеща силна Украйна, която да живее в сигурност и мир

Валерия Динкова
Украинският президент Володимир Зеленски изнася реч по време на церемонията по случай Деня на независимостта в Киев, 24 август 2025 г. Снимка: (Sean Kilpatrick//The Canadian Press via AP)
Киев,  
24.08.2025 13:41
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към сънародниците си по случай националния празник на страната от площад "Независимост" (Майдан Незалежности), като отбеляза, че всеки символ на това място говори за независимостта на страната, предаде Укринформ.

"Ние изграждаме една Украйна, достатъчно силна и мощна, за да живеем в сигурност и мир. Така че тук, на площад "Независимост", под нашите флагове, на наша земя, нашите деца и внуци ще празнуват Деня на независимостта. В мир, в спокойствие. С вяра в бъдещето, с уважение и с благодарност към онези, които защитаваха Украйна в тази война за независимост, към онези, които издържаха, които надделяха и които спечелиха победа", каза Зеленски.  

Той подчерта, че Украйна никога повече в историята няма да бъде принудена да "изпада в срам, който руснаците наричат компромис".

"Нуждаем се от справедлив мир. Нашето бъдеще ще бъде решено само от нас. И светът го знае", допълни украинският президент.

Той увери, че страната му ще спечели стабилен, надежден и траен мир.

"Украйна ще го постигне, защото ще получи гаранции за сигурност – толкова силни, че мисълта за нападение срещу Украйна никога няма да мине (на никого) през ума. Това не е просто наша цел, а е точно това, което искаме и трябва да предадем като наследство на нашите деца и внуци", подчерта държавният глава.    

Американският президент Доналд Тръмп поздрави Украйна по случай Деня на независимостта и напомни, че Вашингтон поддържа решаването на конфликта чрез мирни преговори.

"САЩ поддържат решаването (на конфликта) по пътя на преговорите, които ще доведат до траен, дългосрочен мир", се казва в посланието на Тръмп, което Зеленски публикува в социалната мрежа "Екс".

За националния празник на Украйна, днес в Киев пристигнаха специалният пратеник на САЩ Кийт Келог, както и премиерът на Канада Марк Карни.

Германският канцлер Фридрих Мерц поздрави Украйна за Деня на независимостта и подчерта, че Берлин ще продължи с подкрепата си за Киев в отбраната му срещу Русия.

"Докато страната отбелязва Деня на независимостта, ние заставаме твърдо на тяхна страна – днес и в бъдеще", написа Мерц на немски, английски и украински език в "Екс".

Консервативният политик заяви, че украинците "най-смело се защитават срещу руските атаки". "Те се борят за нашия либерален ред в Европа и за справедлив мир", добави той.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази надежда, че празненствата за независимостта ще дадат на украинския народ "нова сила да се изправи срещу руската агресия".

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен от своя страна също поздрави Украйна за борбата ѝ да бъде "свободна, демократична и независима страна".

"Ние сме с вас, толкова дълго, колкото е необходимо. Защото свободна Украйна означава свободна Европа", написа тя в "Екс".

Британският крал Чарлз Трети също изпрати поздравително послание, в което изказа подкрепата си за Киев във войната срещу Русия и призова за "справедлив и траен мир".

Думите на краля са "истинско вдъхновение за нашия народ", отбеляза Зеленски и благодари на Великобритания за подкрепата.  

В навечерието на Деня на независимостта на Украйна, снощи сградата на Европейската комисия в Брюксел бе осветена в жълто и синьо – цветовете на украинския национален флаг.

/НС/

Към 13:47 на 24.08.2025 Новините от днес

