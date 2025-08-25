Подробно търсене

Зеленски обсъди потенциални санкции срещу Русия със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог

Десислава Иванова
Украинският президент Володимир Зеленски се ръкува в Киев с американския специален пратеник за Украйна Кийт Келог, 25 август 2025 г. Снимка: Пресслужбата на украинското президентство/АП
Киев,  
25.08.2025 22:00
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е обсъдил днес потенциални санкции и други средства за упражняване на натиск върху Русия с американския специален пратеник Кийт Келог, който е на посещение в Украйна, предаде Франс прес.

"Имах хубава среща със специалния пратеник на президента на САЩ генерал Кийт Келог", написа Зеленски в социалните мрежи. "Обсъдихме как можем да повлияем на руснаците, да ги принудим да участват в реални преговори и да се сложи край на войната. Санкции, мита - всичко трябва да остане на дневен ред", допълни той.

Зеленски посочи също, че Вашингтон и Киев разработват гаранции за сигурност, които Украйна изисква от западните си съюзници, за да се защити от бъдещи руски атаки, в случай че се стигне до мирно споразумение. Той каза, че очаква основните точки да бъдат очертани скоро.

Постигането на споразумение за гаранциите за сигурност изглежда обаче ще е сложно. Европейци и американци обсъдиха различни възможности - от клауза за колективна сигурност, подобна на член 5 от договора на НАТО, до разполагане на военен контингент в Украйна или подкрепа за обучение и въоръжаване. Москва, която смята разширяването на НАТО близо до границите й за една от "първопричините", довели до конфликта, категорично отхвърля повечето от тези възможности и настоява нейните искания да бъдат взети под внимание, отбелязва АФП.

Пратеникът на САЩ Кийт Келог беше в Украйна през уикенда за честването на независимостта на бившата съветска република, подложена на руска инвазия от 2022 г. насам.

