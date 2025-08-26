Рубио обсъди с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент на САЩ

Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди по телефона с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс.

Рубио е разговарял с министрите на външните работи на Великобритания – Дейвид Лами, на Украйна – Андрий Сибига, на Финландия – Елина Валтонен и с върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, съобщи говорител на американското външнополитическо ведомство.

Ръководителят на украинската дипломация Андрий Сибига каза, че Украйна е благодарна на Рубио за усилията му, както и на президента на САЩ Доналд Тръмп за "миротворческото му лидерство". Министърът добави, че за Киев остава ключов въпросът за гаранциите за сигурност.

"Повторих становището на Украйна, че гаранциите за сигурността трябва да бъдат конкретни, правно обвързващи и ефективни. Те трябва да бъдат широкообхватни, включвайки военно, дипломатическо, юридическо и други ранища", написа Сибига в Екс. "Всички споделяме убеждението, че украинската армия е фундаменталното ниво на всички подобни гаранции, затова максималното ѝ укрепване е наш главен приоритет."

След срещите си на върха поотделно с руския президент Владимир Путин и с украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейските лидери Тръмп поиска от Рубио да оглави преговорите за предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна.