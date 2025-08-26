Подробно търсене

ОБНОВЕНА Рубио обсъди с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент на САЩ

Владимир Сахатчиев, Валерия Динкова
Рубио обсъди с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент на САЩ
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Снимка: AP Photo/Jae C. Hong
Вашингтон,  
26.08.2025 00:21 | ОБНОВЕНА 26.08.2025 08:00
 (БТА)
Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди по телефона с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс.

Рубио е разговарял с министрите на външните работи на Великобритания – Дейвид Лами, на Украйна – Андрий Сибига, на Финландия – Елина Валтонен и с върховния представител на ЕС за външната политика и политиката на сигурност Кая Калас, съобщи говорител на американското външнополитическо ведомство.

Ръководителят на украинската дипломация Андрий Сибига каза, че Украйна е благодарна на Рубио за усилията му, както и на президента на САЩ Доналд Тръмп за "миротворческото му лидерство". Министърът добави, че за Киев остава ключов въпросът за гаранциите за сигурност.

"Повторих становището на Украйна, че гаранциите за сигурността трябва да бъдат конкретни, правно обвързващи и ефективни. Те трябва да бъдат широкообхватни, включвайки военно, дипломатическо, юридическо и други ранища", написа Сибига в Екс. "Всички споделяме убеждението, че украинската армия е фундаменталното ниво на всички подобни гаранции, затова максималното ѝ укрепване е наш главен приоритет."

След срещите си на върха поотделно с руския президент Владимир Путин и с украинския държавен глава Володимир Зеленски и европейските лидери Тръмп поиска от Рубио да оглави преговорите за предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна.

 

 

 

 

 

/ВС/

Свързани новини

26.08.2025 01:04

Институтът за изследване на войната: Руски разработчици продължават да изпробват и внедряват нови системи за борба срещу дронове

Руски разработчици продължават да изпробват и внедряват нови кинетични мерки за борба срещу дронове, например дронове прехващачи, термовизионни мерници и лазери, пише на сайта си Институтът за изследване на войната.
25.08.2025 22:00

Зеленски обсъди потенциални санкции срещу Русия със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е обсъдил днес потенциални санкции и други средства за упражняване на натиск върху Русия с американския специален пратеник Кийт Келог, който е на посещение в Украйна, предаде Франс прес.
25.08.2025 21:11

САЩ ще подкрепят сигурността на Украйна, подробностите се уточняват, съобщи Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че не е обсъждал конкретни гаранции за сигурността на Украйна и потвърди ангажимента на САЩ да подкрепят страната, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом във Вашингтон.

