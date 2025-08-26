Подробно търсене

Институтът за изследване на войната: Руски разработчици продължават да изпробват и внедряват нови системи за борба срещу дронове

Николай Станоев
Руски войник пуска дрон от неуточнено място в Украйна, 18 август 2025 г. Снимка: Пресслужбата на Министерството на отбраната на Руската федерация чрез АП.
Вашингтон,  
26.08.2025 01:04
 (БТА)
Руски разработчици продължават да изпробват и внедряват нови кинетични мерки за борба срещу дронове, например дронове прехващачи, термовизионни мерници и лазери, пише днес на сайта си Институтът за изследване на войната.

Американският мозъчен тръст цитира неназован руски военен блогър, който отделя специално внимание на разработките на автономни оръжейни системи. Той е публикувал на 14 август видеозапис, на който твърди, че оптико-електронният модул на руския прехващач на дронове "Йолка" ("Елха") е синхронизиран с изкуствен интелект и може да засече от разстояние между 700 и 1000 метра безпилотен летателен апарат с размах на крилата от 100 сантиметра, и се застъпва за разполагането на такива системи за защита на руските ракетни системи земя-въздух.

По-рано този месец Институтът за изследване на войната изрази предположение, че руски дронове вероятно вече успяват да преминат над фронтовата линия и да поразят цели в близкия тил на украинската армия. 

В анализ по темата вашингтонският мозъчен тръст писа, че използването на комбинирани тактики за атака с безпилотни летателни апарати и адаптации осигурява на руските въоръжени сили важни предимства на бойното поле в Украйна и улеснява руското настъпление към ключови украински градове. Три години и половина след началото на войната, нито Украйна, нито Русия бяха успели досега да пресичат фронтовата линия с пилотирани самолети или безпилотни летателни апарати поради гъстотата и сложността на противниковата противовъздушна отбрана и средствата за радиоелектронна борба. Руските въоръжени сили обаче вече успяват да постигнат частично това в подкрепа на своите офанзиви, обобщи тезата си Институтът за изследване на войната.

Дроновете играят ключова роля във войната, като украински войници, цитирани от Би Би Си, говорят за своеобразна "зона на смъртта", която се разпростира на няколко километра от двете страни на фронтовата линия.

Русия и Украйна са в своеобразна надпревара за разработване и усъвършенстване на безпилотни летателни апарати.

/ВД/

