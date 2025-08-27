Подробно търсене

Николай Станоев
Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи на прекратяване на огъня
Президентът на САЩ Доналд Тръмп говори на заседание на кабинета в Белия дом, 26 август 2025 г. Снимка: АП/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
27.08.2025 02:27
 (БТА)
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази готовност да наложи санкции на Русия, ако тя не се съгласи на прекратяване на огъня във войната срещу Украйна, предаде Ройтерс.

"Това, което обмислям, е много, много сериозно, ако трябва (да наложа санкции), но искам да видя как (войната) приключва", каза Тръмп пред репортер, който го попита дали ще има последици за руския му колега Владимир Путин.

"Имаме икономически санкции. Говоря за икономически, защото няма да влизаме в световна война", подчерта американският президент.

Тръмп отложи налагането на санкции на Русия, с което заплашва от дълго време, в опит да сложи край на продължаващата вече три години и половина война, като засега посредническите му усилия не дават резултат, отбелязва Ройтерс.

Президентът на САЩ се опитва да организира среща между руския и украинския си колега Володимир Зеленски. Кремъл обаче загатва, че на този етап Путин не възнамерява да разговаря със Зеленски, който вече даде принципното си съгласие, посочва Ройтерс.

"Това ще е не световна, а икономическа война", каза Тръмп на заседание на кабинета в Белия дом вчера. "Една икономическа война ще бъде лоша и ще бъде лоша за Русия, а аз не искам това", продължи той и добави: "Зеленски също не е съвсем невинен."

Тръмп отдавна предлага използването на икономически инструменти като лост срещу воюващите страни, припомня Ройтерс. Той ще въведе от днес допълнителни мита в размер на 25% върху индийския износ за САЩ, защото Делхи е един от най-големите купувачи на руски петрол.

Вчера Тръмп намекна, че е готов да наложи високи мита на Русия и Украйна, за да ги принуди да сключат мир, отбелязва Ройтерс.

 

/НС/

