Украйна е готова да сложи край на войната, решението зависи от световните лидери, каза Зеленски

site.btaУкрайна е готова да сложи край на войната, решението зависи от световните лидери, каза Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Турция, държавите от Персийския залив или европейски страни могат да станат домакини на преговори с Русия, предаде Укринформ.
"Тази седмица ще има контакти с Турция, държавите от Персийския залив, с европейски страни, които могат да станат платформа за преговори с руснаците", каза той във вечерното си видеообръщение. От страна на Киев "всичко ще е възможно най-добре подготвено, за да сложим край на войната".
"Важно е нашите партньори да потвърдят това. И в бъдеще всичко ще зависи само от готовността на световните лидери - на първо място САЩ - да окажат натиск на Русия", подчерта Зеленски.
Според него необходими са нови стъпки и допълнителен натиск чрез санкции и мита, които да принудят Москва да сложи край на войната. Той отбеляза, че вчера е разговарял по въпроса със специалния пратеник на президента на САЩ генерал Кийт Келог.
"След срещата ни във Вашингтон имаме нова основа за съвместна работа. Това е важно", отбеляза Зеленски. В същото време Русия изпраща сигнали, които показват нежеланието ѝ да се ангажира с реални преговори, смята украинският президент.
"Това може да се промени само с твърди санкции, твърди мита - с реален натиск", изтъкна Зеленски.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина