Кремъл заяви, че все още не е насрочена дата за нови преговори с Украйна

Валерия Динкова
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Москва,  
27.08.2025 18:41
 (БТА)
Москва отново отхвърли исканията на украинския президент Володимир Зеленски и западните му съюзници за провеждането на бързи мирни преговори с руския лидер Владимир Путин, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ДПА.

Путин заминава на извънредно пътуване до Китай, като се подготвя също така и за икономическия форум във Владивосток, каза Песков.

Руският президент ще бъде в Китай от 31 август до 3 септември и след това ще пътува за икономическия форум в руския Далечен изток, отбелязва ДПА.

Песков потвърди, че след последната среща в Истанбул контактите между руските и украинските преговарящи продължават. Засега обаче не е насрочена дата за продължаването им, добави той.

Говорителят на Кремъл не спомена нищо за евентуална среща между Путин и Зеленски, обявена от американския президент Доналд Тръмп и приветствана от съюзниците на Украйна.

Песков отказа да коментира и множеството предположения за възможното решаване на конфликта в Украйна.

Той отбеляза, че бъдещите гаранции за сигурността на Украйна след края на военните действия, които се обсъждат в Европа, са сред най-важните въпроси, но повтори, че Москва няма да приеме присъствието на войски на НАТО в съседната ѝ страна.

Запитан на какво би се съгласила Русия, Песков отговори, че това не е въпрос, който ще бъде обсъждан публично, и добави, че е твърде рано да се дискутират подробностите за решението.

Той още веднъж оцени усилията, които полага Тръмп като посредник за прекратяване на конфликта.

"Вярваме, че тези усилия са много важни и могат всъщност да разрешат този сложен, дългогодишен конфликт, който не бе провокиран от нас", заяви говорителят на Кремъл.

/СХТ/

