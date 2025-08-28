Подробно търсене

При руската атака срещу Киев бяха убити четирима души, а над 30 са ранени, съобщиха украинските власти

Петя Димитрова
Поразена от руска атака сграда в Киев, Украйна, 28 август 2025 г. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
28.08.2025 09:06
 (БТА)
Комбинирана руска атака срещу Киев отне живота на четирима души и рани 38, предаде Укринформ, позовавайки се на кмета на столицата Виталий Кличко.

„Трийсет и осем души са ранени в резултат на вражеската атака срещу столицата. 30 от тях са хоспитализирани в киевски болници“, каза кметът в „Телеграм“.

„Русия избира балистичните ракети вместо преговорите. Тя избира да продължава да убива, вместо да сложи край на войната“, написа украинският президент Володимир Зеленски в „Екс“ по повод атаката срещу Киев.

Според украинския министър на вътрешните работи Игор Клименко, спасителите от Държавната служба за извънредни ситуации (ДСИС) работят неуморно на местата в Киев, които са били поразени. Потвърдени са най-малко четири жертви. Намерени са и части от тела, като се очаква идентифицирането им да бъде сложно.

На едно от местата новосъздадената мобилна спецчаст „Делта“ на ДСИС успя да спаси трима души живи от под развалините. Има голяма вероятност да има още хора, които остават затрупани, добави Клименко.

Бяха мобилизирани алпинисти, групи за спасяване с кучета, психолози, инженери и пожарно-спасителна техника. Вътрешният министър отбеляза, че активно се използва роботизирана технология за разчистване на отломките, което позволява на спасителите да работят по-бързо.

Общо около 500 спасители и 1000 полицейски служители работят едновременно в Киев.

Киевската полиция работи с ранените. На място са над 60 разследващо-оперативни групи, които вземат показания от граждани и документират последствията от обстрела.

Както по-рано бе съобщено, руските сили извърщиха тази нощ комбинирана атака с ракети и дронове срещу Украйна. Сред загиналите в Киев има две деца.

/ВС/

