Русия атакува тази нощ украинска енергийна и газова инфраструктура, заяви министерството на енергетиката

Анелия Пенкова
Поразено енергийно съоръжение в Харковска област (AP Photo/Yevhen Titov, File)
Киев,  
27.08.2025 12:32
 (БТА)
Украинското министерство на енергетиката съобщи днес, че Русия е атакувала през нощта енергийна и газова инфраструктура в шест украински области, предаде Ройтерс. 

Руските сили нанесоха значителни щети на инфраструктурата за транспортиране на газ в Полтавска област и поразиха оборудване на една от ключовите подстанции в Сумска област. 

Атаката временно прекъсна захранването за потребителите, но по-късно то бе възстановено, заяви в "Телеграм" областният управител на Полтавска област Володимир Кохут. 

Най-големите съоръжения за производство на газ в Украйна се намират в Полтавска и Харковска област. 

Отломки от унищожен украински дрон са предизвикали пожар на покрива на жилищна сграда в Ростов на Дон, съобщи областният управител на руската Ростовска област Юрий Слюсар. Той добави, че това е наложило евакуацията на 15 души. "Най-важното е, че никой не е пострадал", написа Слюсар в "Телеграм" и добави, че огънят е овладян. 

Руската противовъздушна отбрана е свалила тази нощ 26 дрона, от които 15 над Ростовска област, съобщи руското министерство на отбраната. Министерството публикува данни за броя на дроновете, които Русия е унищожила, но не и за общия брой на пуснатите от Украйна дронове. 

Слюсар каза, че силите за ПВО са унищожили дронове в Ростов на Дон, Таганрог, Новошахтинск и четири района в Ростовска област, а падащите отломки са нанесли щети на покриви и фасади на няколко жилищни сгради, предаде ТАСС. Най-малко 7 жилищни сгради са били поразени при атака с дронове в центъра на Ростов на Дон. 

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди данните по независим път. За момента няма коментар от украинска страна.

/ДИ/

