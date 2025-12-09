Съюзничката на Тръмп, прокурорката Хаба, подаде оставка, след като съдът я отстрани от надзора на дела

Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Алина Хаба. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
09.12.2025 00:27
 (БТА)

Алина Хаба, бивша адвокатка на президента на САЩ Доналд Тръмп, която той по-късно назначи за главен федерален прокурор на Ню Джърси, заяви днес, че се оттегля от поста си, след като федерален апелативен съд постанови, че назначаването ѝ е незаконно и я отстрани от
надзора на дела, предаде Ройтерс.

Хаба каза в изявление в "Екс", че оставката ѝ от поста главен прокурор на Ню Джърси е "с цел да защити стабилността и почтеността на прокурска служба", около която се разрази полемика заради споровете за назначаването ѝ.

"Не бъркайте обаче съобразяването с решенията на съда с капитулация“, заяви Хаба в публикацията.

Тя каза, че ще поеме нова длъжност като старши съветник на генералния прокурор на САЩ Пам Бонди, като ще се фокусира върху прокурорите в цялата страна.

Министерството на правосъдието на САЩ предложи кандидатурите на трима юристи за поста на ръководител на прокурорската служба в Ню Джърси.

