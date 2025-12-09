Оригинална скица на Кристо, изобразяваща опакования Райхстаг, бе показана в Българския културен институт в Берлин

Оригинална скица на Христо Явашев-Кристо, изобразяваща опакования Райхстаг, бе показана в Българския културен институт (БКИ) в Берлин на 8 декември. Със събитието се отбелязаха 90-годишнините от рождението на Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага. В съвместната инициатива на БКИ, Българската телеграфна агенция (БТА) и Националната художествена галерия (НХГ) бе представен и немскоезичният превод на ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ и изложбата на НХГ „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“.

Специалните гости на събитието бяха министърът на културата Мариан Бачев, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и директорът на НХГ Анелия Николаева. Сред присъстващите бе и посланикът на България в Берлин Григор Порожанов.

Там бяха и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и отец Юлиян Ангелов, председател на православния храм „Св. Цар Борис Покръстител“ в Берлин. В публиката бе и председателят на Германо-българския форум Фолкер Бересхайм.

На събитието в БКИ присъстваха повече от сто гости – предимно немци, както и представители на българската общност в Берлин, сред които хореографът Елеонора Александрова, джаз музикантът Владимир Кърпаров, художниците Весела Григориева и Иван Костолов, писателят Весо Портарски, журналистът от „Дойче веле“ Маринела Липчева, председателят на Съюза на композиторите Ценко Минкин и други.

„Сега нашата публика има уникалната възможност да види една картина, един проект на Христо Явашев, който е собственост на Българското посолство, на Държавния културен институт към Министъра на външните работи“, каза директорът на БКИ Борислав Петранов. Той изрази благодарност към на посланик Порожанов за възможността да покажат това произведение в института. „Иначе то е в кабинета на посланика, но там може да го види само публика от неговите гости. Сега се радвам, че една по-голяма публика може да съпреживее и това произведение на изкуството“, посочи Борислав Петранов.

Издаването на списание ЛИК на немски език се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, ЛИДЛ и „Кяшиф" ЕООД.

Немскоезичният брой на тема „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ можете да откриете на следния линк – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/67.