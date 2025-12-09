Подробно търсене
Представяне в Берлин на сп. ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“

Оригинална скица на Кристо, изобразяваща опакования Райхстаг, бе показана в Българския културен институт в Берлин

Специален пратеник на БТА Яница Христова
Берлин,  
09.12.2025 00:27
 (БТА)

Оригинална скица на Христо Явашев-Кристо, изобразяваща опакования Райхстаг, бе показана в Българския културен институт (БКИ) в Берлин на 8 декември. Със събитието се отбелязаха 90-годишнините от рождението на Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага. В съвместната инициатива на БКИ, Българската телеграфна агенция (БТА) и Националната художествена галерия (НХГ) бе представен и немскоезичният превод на ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ и изложбата на НХГ „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“.

Специалните гости на събитието бяха министърът на културата Мариан Бачев, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и директорът на НХГ Анелия Николаева. Сред присъстващите бе и посланикът на България в Берлин Григор Порожанов.

Там бяха и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и отец Юлиян Ангелов, председател на православния храм „Св. Цар Борис Покръстител“ в Берлин. В публиката бе и председателят на Германо-българския форум Фолкер Бересхайм.

На събитието в БКИ присъстваха повече от сто гости – предимно немци, както и представители на българската общност в Берлин, сред които хореографът Елеонора Александрова, джаз музикантът Владимир Кърпаров, художниците Весела Григориева и Иван Костолов, писателят Весо Портарски, журналистът от „Дойче веле“ Маринела Липчева, председателят на Съюза на композиторите Ценко Минкин и други.

„Сега нашата публика има уникалната възможност да види една картина, един проект на Христо Явашев, който е собственост на Българското посолство, на Държавния културен институт към Министъра на външните работи“, каза директорът на БКИ Борислав Петранов. Той изрази благодарност към на посланик Порожанов за възможността да покажат това произведение в института. „Иначе то е в кабинета на посланика, но там може да го види само публика от неговите гости. Сега се радвам, че една по-голяма публика може да съпреживее и това произведение на изкуството“, посочи Борислав Петранов.

Издаването на списание ЛИК на немски език се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, ЛИДЛ и „Кяшиф" ЕООД.

Немскоезичният брой на тема „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ можете да откриете на следния линк  – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/67

 

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

09.12.2025 01:35

90-годишнините от рождението на Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага бяха отбелязани в Българския културен институт в Берлин

В Българския културен институт (БКИ) в Берлин бяха отбелязани 90-годишнините от рождението на Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага от творческия тандем. В съвместната инициатива на БКИ,
09.12.2025 00:06

Кристо е сред най-големите мисионери на българската култура и до днес, каза отговорният редактор на сп. ЛИК Яница Христова

"Кристо е сред най-големите мисионери на българската култура и до днес", каза в Берлин тази вечер отговорният редактор на списание ЛИК Яница Христова. Тя се включи в разговора в Българския културен институт (БКИ) в града, където се отбелязаха
08.12.2025 23:45

„Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“ се превърна в събитие за художествената сцена на София, каза директорът на Националната художествена галерия Анелия Николаева

„Тази изложба се превърна и продължава да бъде същинско събитие за художествената сцена на София. Към настоящия момент ние се радваме на изключително голяма публика. Надявам се изложбата да остане в културния календар на годината“, каза директорът
08.12.2025 23:01

Изкуството на Кристо и Жан-Клод продължава да вдъхновява милиони хора по света, каза министърът на културата Мариан Бачев

„Тази вечер сме тук, защото изкуството на Кристо и Жан-Клод — родено от чисто вътрешен порив, от свободата и удоволствието да твориш — продължава да докосва и да вдъхновява милиони хора по света. То доказва, че когато артистът следва собствената си
08.12.2025 22:50

България винаги е била част от общото европейско културно пространство със свободни хора, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев

„Това събитие в Берлин е знак, че България винаги е била част от общото европейско културно пространство със свободни хора, а българите и германците сме свързани от обща културна традиция“, каза днес в Берлин генералният директор на Българската

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:50 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация