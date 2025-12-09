Кристо е сред най-големите мисионери на българската култура и до днес, каза отговорният редактор на сп. ЛИК Яница Христова

Кристо е сред най-големите мисионери на българската култура и до днес, каза в Берлин тази вечер отговорният редактор на списание ЛИК Яница Христова. Тя се включи в разговора в Българския културен институт (БКИ) в града, където бяхаа отбелязани 90-годишнините от рождението на Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод, както 30 години от опаковането на Райхстага. В съвместната инициатива на БКИ, Българската телеграфна агенция (БТА) и Националната художествена галерия (НХГ) бе представен немскоезичният превод на ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ и изложбата на НХГ „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“.

Специалните гости на събитието бяха министърът на културата Мариан Бачев, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и директорът на НХГ Анелия Николаева.

Сред присъстващите бе и посланикът на България в Берлин Григор Порожанов. Там бяха и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и отец Юлиян Ангелов, председател на Православния храм „Св. Цар Борис Покръстител“ в Берлин. В публиката бе и председателят на Германо-българския форум Фолкер Бересхайм.

На събитието в БКИ присъстваха повече от сто гости – предимно немци, както и представители на българската общност в Берлин, сред които хореографът Елеонора Александрова, джаз музикантът Владимир Кърпаров, художниците Весела Григориева и Иван Костолов, писателят Весо Портарски, журналистът от „Дойче веле“ Маринела Липчева, председателят на Съюза на композиторите Ценко Минкин и други.

Яница Христова припомни думи, казани през 1993 г. от Кристо. Тогава той дава пресконференция пред 150 журналисти, преди да открие самостоятелна изложба в Берлин. „Когато още през 1971 г. започнах работа върху моя проект за „опаковане“ на Райхстага, беше немислимо човек да си представи, че Германия ще бъде някога обединена, а камо ли че Берлин ще стане отново нейна столица“, заявява световноизвестният художник. Тогава той допълва, че дори и да е опаковал Райхстага преди 1989 г., тогава той е щял да изглежда като „спяща красавица“. „Сега в него отново ще тупти сърцето на парламентарната демокрация и това ме вдъхновява още повече“, казва той, цитиран от Христова и подчертава, че това е част от новина, публикувана в тематичната хронология на списание ЛИК.

Отговорният редактор на изданието разказва, че през 1993 г. Кристо заявява, че това е последният път, в който ще се опита да получи разрешение да опакова Райхстага. БТА следи дебатите, преговорите, и позволението, което Кристо получава, за опакова Райхстага. По думите на Христова впечатление правят и новините за многомилионната публика, която се стича в Берлин, за да види „водопадът от плат“, който облива Райхстага.

„Кристо заявява, че единствената цел на неговото изкуство е красотата. Мащабният художествен проект привлича вниманието на целия свят. В някои от вестникарските новини се казва, че дори падането на Берлинската стена не е предизвикало толкова голямо внимание и въодушевление в хората, колкото опаковането на Райхстага от Кристо. Местни хора определят това като събитието на века и казват, че Берлин вече не е същият. Всичко това, което цитирах, е част от хронологията на списание ЛИК“, подчерта отговорният редактор на списанието на БТА.

„Покрай опаковането на Райхстага България се споменава на много места. На мен, като почти връстник на този проект, ми се струва, че това превръща Христо Явашев-Кристо в един от най-големите културни мисионери на България и до днес“, допълни Яница Христова.

Издаването на списание ЛИК на немски език се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, ЛИДЛ и „Кяшиф" ЕООД.

От януари 2024 г. списание ЛИК е със свободен достъп. Всички броеве от неговото възстановяване през 2022 г. до днес могат да бъдат изтеглени в електронен формат от интернет страницата на БТА. Немскоезичният брой на тема „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ можете да откриете на следния линк – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/67.

