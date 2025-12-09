90-годишнините от рождението на Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага бяха отбелязани в Българския културен институт в Берлин

В Българския културен институт (БКИ) в Берлин бяха отбелязани 90-годишнините от рождението на Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага от творческия тандем. В съвместната инициатива на БКИ, Българската телеграфна агенция (БТА) и Националната художествена галерия (НХГ) бе представен немскоезичният превод на ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ и изложбата на НХГ „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“.

Специални гости на събитието бяха министърът на културата Мариан Бачев, генералният директор на БТА Кирил Вълчев и директорът на НХГ Анелия Николаева. Сред присъстващите бе и посланикът на България в Берлин Григор Порожанов. Сред гостите бяха също Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и отец Юлиян Ангелов, председател на православния храм „Св. Цар Борис Покръстител“ в Берлин. В публиката бе и председателят на Германо-българския форум Фолкер Бересхайм.

На събитието в БКИ присъстваха повече от сто гости – предимно германци, както и представители на българската общност в Берлин, сред които хореографът Елеонора Александрова, джаз музикантът Владимир Кърпаров, художниците Весела Григориева и Иван Костолов, писателят Весо Портарски, журналистът от „Дойче веле“ Маринела Липчева, председателят на Съюза на композиторите Ценко Минкин и други.

За немскоговорящите в публиката преводът на събитието на живо бе дело на Милен Радев.

В БКИ бе показана и оригинална картина на Кристо, собственост на Българското посолство, на Държавния културен институт към Министъра на външните работи. Директорът на института Борислав Петранов изрази благодарност на посланик Порожанов за възможността да покажат това произведение пред присъстващите на събитието. „Иначе то е в кабинета на посланика, но там може да го види само публика от неговите гости. Сега се радвам, че една по-голяма публика може да съпреживее и това произведение на изкуството“, посочи Петранов.

„Тази вечер сме тук, защото изкуството на Кристо и Жан-Клод, родено от чисто вътрешен порив, от свободата и удоволствието да твориш, продължава да докосва и да вдъхновява милиони хора по света. То доказва, че когато артистът следва собствената си истина, неговият свят неизбежно озарява и света на другите“, каза министърът на културата на Република България Мариан Бачев.

„За мен е особена чест да присъствам днес на официалното представяне на немскоезичния превод на специалния брой на списание ЛИК на БТА, посветен на великите артисти Кристо и Жан‑Клод, както и на откриването на изложбата „Опакованият Райхстаг“ — символично събитие, което отбелязва значими моменти: 90-годишнината от рождението на Кристо и Жан-Клод и 30 години от реализацията на емблематичната инсталация в Берлин“, каза министър Бачев.

Той коментира, че е щастлив, че благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата тези годишнини се отбелязват достойно. „Уверявам Ви, че подкрепата на държавата за българската култура — особено за прояви с международен обхват като днешната — е знак за устойчив ангажимент към нашето културно наследство и към съвременното изкуство“, подчерта министърът.

„Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“ се превърна в събитие за художествената сцена на София“, каза директорът на НХГ Анелия Николаева. „Към настоящия момент ние се радваме на изключително голяма публика. Надявам се изложбата да остане в културния календар на годината“, допълни още тя. „Аз наследих проекта, който реализира изложбата на Кристо и Жан-Клод в НХГ. Идеята започна с откупка на произведение на Кристо и Жан-Клод за колекцията на Националната галерия преди година“, разказа Анелия Николаева. Тя допълни, че идеята е започнала по времето на предходната директорка на НХГ Ярослава Бубнова. По думите ѝ днес виновници за тази изложба да се случи са кураторът на изложбата Гергана Мудова и представителят и директор за проекти на Фондация „Кристо и Жан-Клод“, племенникът на Христо Явашев – Владимир Явашев. Изложбата беше открита на 4 ноември в галерия „Квадрат 500“ в София. В Берлин тя бе представена под формата на презентация.

„Това събитие в Берлин е знак, че България винаги е била част от общото европейско културно пространство със свободни хора, а българите и германците сме свързани от обща културна традиция“, каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев. По думите доказателство за това са както българинът Кристо и спътницата му Жан-Клод, на чиято обща 90-а годишнина от рождението е посветен броя на списание ЛИК, излязъл и на немски език заради 30 години от опаковането на Райхстага в Берлин, така и историята на самото списание, от чийто първи брой се отбелязват 60 години също през 2025 г. „Този брой излиза и на френски език в памет на 40 години от опаковането на „Пон Ньоф“ („Новият мост“) Париж, както и на английски заради 20 години от инсталацията „Портите“ в Ню Йорк“, посочи Кирил Вълчев. Той подчерта, че чрез медии като ЛИК се осъществява още по-голяма мисия от моментното представяне на културата днес – пази се паметта за нея утре. Генералният директор на БТА допълни, че усилията за отбелязването от България на Кристо могат да продължат и в рамките на две инициативи на Агенцията. Едната е „Българските места по света“ за поставяне на паметни знаци за бележити българи на места извън България, където са живели и работили. По думите му трябва да се помисли за подходящ паметен знак и за Кристо в Берлин. „Да бъде наречен площад или улица на негово име, както нарекоха площад до Пон Ньоф в Париж, или плоча на Райхстага. Защото благодарение на Кристо тук също е едно от „българските места по света“, подчерта той.

Вълчев припомни, че БТА е част от съвместна инициатива с Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) „14 века България в Европа“ за отбелязването на знаменателни годишнини в българската история със значение изобщо за общата европейска история през годините до 2032 г., когато се навършват 1400 години от създаването на първото българско държавно образувание на европейска територия – Стара Велика България през 632 г. на хан Кубрат в днешните украински земи. „Част от нея след 5 години трябва да бъдат и годишнините тогава от рождението на Кристо и Жан-Клод и опаковането на Райхстага, защото те са бележити свидетелства за България в Европа“, подчерта генералният директор на БТА.

„Покрай опаковането на Райхстага България се споменава на много места. На мен, като почти връстник на този проект, ми се струва, че това превръща Христо Явашев-Кристо в един от най-големите културни мисионери на България и до днес“, каза отговорният редактор на ЛИК Яница Христова. Тя припомни новини от архива на БТА и тематичната хронология на списанието, които включват изказвания на Кристо и отзвука, който творбите му предизвикват по света.

Издаването на списание ЛИК на немски език се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, ЛИДЛ и Кяшиф ЕООД.

От януари 2024 г. списание ЛИК е със свободен достъп. Всички броеве от неговото възстановяване през 2022 г. до днес могат да бъдат изтеглени в електронен формат от интернет страницата на БТА. Немскоезичният брой на тема „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ можете да откриете на следния линк – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/67.