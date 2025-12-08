„Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“ се превърна в събитие за художествената сцена на София, каза директорът на Националната художествена галерия Анелия Николаева

„Тази изложба се превърна и продължава да бъде същинско събитие за художествената сцена на София. Към настоящия момент ние се радваме на изключително голяма публика. Надявам се изложбата да остане в културния календар на годината“, каза директорът на Националната художествена галерия (НХГ) Анелия Николаева в Берлин. Тя бе специален гост в Българския културен институт (БКИ) в града, където се отбелязаха 90-годишнините от рождението на Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод и от навършването на 30 години от опаковането на Райхстага. В съвместната инициатива на БКИ, Българската телеграфна агенция (БТА) и НХГ бе представена изложбата на „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“ и немскоезичният превод на ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“.

Специалните гости на събитието бяха също министърът на културата на Република България Мариан Бачев и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Сред присъстващите бе и посланикът на България в Берлин Григор Порожанов.

Там бяха и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и отец Юлиян Ангелов, председател на Православния храм „Св. Цар Борис Покръстител“ в Берлин. В публиката бе и председателят на Германо-българския форум Фолкер Бересхайм.

На събитието в БКИ присъстваха повече от сто гости – предимно германци, както и представители на българската общност в Берлин, сред които хореографът Елеонора Александрова, джаз музикантът Владимир Кърпаров, художниците Весела Григориева и Иван Костолов, писателят Весо Портарски, журналистът от „Дойче веле“ Маринела Липчева, председателят на Съюза на композиторите Ценко Минкин и други.

„Аз наследих проекта, който реализира изложбата на Кристо и Жан-Клод в НХГ. Идеята започна с откупка на произведение на Кристо и Жан-Клод за колекцията на Националната галерия преди година“, разказа Анелия Николаева. Тя допълни, че идеята е започнала по времето на предходната директорка на НХГ Ярослава Бубнова. По думите й днес виновници за това тази изложба да се случи са кураторът на изложбата Гергана Мудова и представителят и директор за проекти на Фондация „Кристо и Жан-Клод“, племенникът на Христо Явашев – Владимир Явашев.

„Идеята да се направи изложба именно за Райхстага се ражда заради това, че произведението е част от многобройните, да не кажем, хиляди рисунки-проекти, които Кристо прави за опаковането на Райхстага. Именно около тази нова придобивка от Националната галерия се изгради и разказа на тази изложба, която представя документално и чрез оригинални произведения пътя идеята, на тази 24-годишна идея в всъщност“, посочи директорът на НХГ. Анелия Николаева допълни, че изложбата показва включително видео от дебатите, които са се случвали в Бундестага до получаването на разрешението за неговото опаковане.

„Около тази много важна за нас придобивка са показани още девет оригинални произведения – това са на практика рисунки и колажи, не просто постери, които имат изключително важно значение за нас. На практика това е първата такава изложба изобщо в България, показваща оригинални произведения на Кристо“, подчерта Николаева. Тя допълни, че Националната галерия притежава произведения от времето на Христо Явашев, когато е бил студент. „Можем да покажем Христо преди да стане Кристо“, каза тя.

Директорът на НХГ посочи, че въпросните девет произведения представят основните проекти на пътя на Кристо и Жан-Клод до опаковането на Райхстага и това са „Портите“ в Сентръл парк“ в Ню Йорк, „Чадърите“ в Япония и САЩ, „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж, „Обградените острови“ в залива Биксейн във Флорида, „Опакованите алеи“ в Казнас Сити, Мисури, „Бягащата ограда“ в Калифорния, „Океански бряг“ в Нюпорт, „Опакованата римска стена“ в Рим, Италия, и „Завеса в долината“ в Колорадо.

„Не знам какво би си помислил Кристо, ако види колко активно вече ние, българите, говорим за неговото изкуство и за това как се припознаваме ние, днешните хора, чрез неговото изкуство“, каза Анелия Николаева. Според нея е хубаво да помним това, което той показа, че е възможно – да вярваме в тоталната свобода на творческия дух.

„За изложбата нашите много ценни партньори бяха фондация „Кристо и Жан-Клод“, Гьоте институт, Френския културен институт в България и БТА, на които безкрайно много благодарим“, посочи Анелия Николаева.

Както БТА писа, изложбата „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)“ бе открита на 4 ноември в галерия „Квадрат 500“ в София.

Издаването на списание ЛИК на немски език се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, ЛИДЛ и Кяшиф ЕООД.

Немскоезичният брой на тема „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ можете да откриете на следния линк – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/67.