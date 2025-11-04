Изложбата „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)” е връщането на Явашев в България посмъртно, каза кураторът Гергана Михова

Изложбата „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)” бе открита във вторник, 4 ноември, в галерия „Квадрат 500“ в София. "Това е връщането на Кристо в България посмъртно“, каза Гергана Михова, куратор на експозицията.

Позволявам си да синтезирам думи от различни интервюта на Кристо, в които той казва, че Райхстагът за него не би имал смисъл, ако произходът му не е от бивша източноевропейска страна. „Моят произход е направил от мен най-точният човек за тази работа“. Тези думи на Явашев цитира директорът на Националната галерия Анелия Николаева. Тя отбеляза, че проектът за опаковането на Райхстага творецът е наричал „коридор от миналото към бъдещето“. В речта си Николаева припомни важни факти от живота на Кристо и неговите произведения, представяни в Националната галерия.

„Опакованият Райхстаг“ не е просто акт на художествена провокация, а жест на съзидателна свобода, който поставя въпроса: „Какво всъщност виждаме, когато видимото бъде временно скрито“, пише министърът на културата Мариан Бачев в поздравителен адрес. "За България това събитие има и дълбоко емоционално значение. Христо Владимиров Явашев - българин по произход и гражданин на света, превърна свободата в своя художествена форма. Неговото изкуство има не само мащаб, но и изстрадана нежност, наследена от опита на един човек, роден в страна, където в определени периоди от време свободата е въпрос на морален избор, посочва още Бачев.

Сигурна съм, че днес, така, както опаковаха водопади, стени, долини, построиха невероятни чадъри, показаха ни и своят прочит за историята, Христо Явашев - Кристо и Жан-Клод са някъде високо на небето и опаковат звездите. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова в приветственото си слово при откриването на експозицията.

Намирам някакъв ироничен уют в това, че Кристо в най-тоталитарните сталинистки времена на България – 50-те години на миналия век, е бил на метри оттук, в Академията. И сега, с Райхстага, най-големия символ за обединеност и свобода в последните 30-40 години, той е в Националната галерия. За мен това е много важно и за него би било много важно, защото целия си живот Кристо посвети на тази свобода, каза Владимир Явашев, племенник на твореца.

„За мен лично, като художник, изкуствовед и куратор на тази изложба, е изключително важно, че я правя. Това е връщането на Кристо в България посмъртно“, каза Гергана Михова, куратор на експозицията. Тя отбеляза, че работата по изложбата започнала преди година и я определи като проучване за 24-те години, които отнема реализацията на проекта „Опакованият Райхстаг“.

Посланикът на Франция в България Мари Дюмулен посочи, че Кристо превръща пречките в свобода. „Свобода, която той е достигнал крачка по крачка и която е червена нишка в неговото творчество. Посредством творчеството му, което е временно, ние честваме и неговото достойнство, и крехкостта на света“, каза още тя.

Това, което Кристо и Жан-Клод постигнаха с опаковането на Райхстага, не беше просто визуален спектакъл. То беше акт на художествено и политическо въображение. Те превърнаха сграда, натоварена с история — оспорвана, разделена и накрая обединена, в платно на свободата, каза в речта си Кирстен Хакенброх, директор от „Гьоте институт“ в София. „Нека преминем през тази изложба с отворени очи и сърца. Нека си спомним, че изкуството, подобно на демокрацията, е процес — понякога бавен, често оспорван, но винаги заслужаващ усилието да бъде следван“, допълни тя.

Сред присъстващите на откриването на експозицията в "Квадрат 500" бе и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, който подари на Владимир Явашев броя на списание ЛИК, посветен на Кристо и Жан-Клод. Той бе представен на 25 юни т.г.в Центъра „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово, а до края на тази година предстои изданието да бъде преведено на английски, френски и немски език.

Както БТА писа, експозицията „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)”, посветена на 90-годишнината от рождението на знаковия артистичен тандем, ще продължи до 22 март 2026 г. в „Квадрат 500“. Изложбата отбелязва също 30 години от реализирането на проекта „Опакованият Райхстаг“ в Берлин и 40 години от „Опакования Пон Ньоф“ в Париж. Куратор на изложбата е Гергана Михова.

В експозицията са показани десет проекта на Кристо и Жан-Клод. Сред експонатите е и първата оригинална придобивка на Националната галерия, свързана с творчеството на Явашев – „Опакованият Райхстаг (Проект за Берлин, 1971–1995)” от 1986 г., както и колажи, фотографии, видеоматериали и архивни документи, проследяващи дългия път на реализация на този проект.