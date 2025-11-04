Подробно търсене

Националната галерия представя за първи път в България изложба на Кристо и Жан-Клод: „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)”. Снимка: Wolfgang Volz
София,  
04.11.2025 06:20
 (БТА)

Мащабната изложба „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)” ще бъде представена за първи път в България. Експозицията, посветена на 90-годишнината от рождението на знаковия артистичен тандем, ще бъде открита днес, 4 ноември, и ще продължи до 22 март 2026 г. в „Квадрат 500“, съобщават организаторите от Националната галерия.

Изложбата отбелязва и 30 години от реализирането на проекта „Опакованият Райхстаг“ в Берлин и 40 години от „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж. Куратор на изложбата е Гергана Михова.

Сред експонатите е и първата оригинална придобивка на Националната галерия, свързана с творчеството на Кристо – „Опакованият Райхстаг (Проект за Берлин, 1971–1995)” от 1986 г., както и колажи, фотографии, видеоматериали и архивни документи, проследяващи дългия път на реализация на този изключителен проект.

От екипа посочват, че осъществяването на този проект отнема цели 24 години, през които Кристо и Жан-Клод реализират други осем проекта, включени в изложбата – „Портите“ в Сентръл Парк, Ню Йорк Сити, (1979–2005); „Чадърите“ в Япония и САЩ (1984–1991); „Опакованият Пон Ньоф“ в Париж (1975–1985); „Обградените острови“ в залива Бискейн, Маями, Флорида (1980–1983); „Опаковани алеи“ в Мемориалния парк „Джейкъб Луус“, Канзас Сити, Мисури (1977–1978) „Бягаща ограда“ в окръзите Сонома и Марин, Калифорния (1972–1976); „Океански бряг“ в Нюпорт, Роуд Айлънд (1974); „Стената – Опакованата римска стена“ във Виа Венето и Вила Боргезе, Рим, Италия (1973–1974)и „Завеса в долината“ в Райфъл, Колорадо (1970–1972).

Архивните видео материали, снимки и документи от опаковането на Райхстага – емблематичната сграда, която и до днес остава символ на демокрацията – е своеобразен исторически разказ на този проект, уточняват от Националната галерия.

Събитието се осъществява съвместно с фондация „Кристо и Жан-Клод“, в партньорство с Френски институт в България и Гьоте-институт България. БТА е медиен партньор. 

Българската телеграфна агенция посвети броя си през юни тази година на Кристо и Жан-Клод.  „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ ще бъде издаден на английски, френски и немски език до края на годината. 

