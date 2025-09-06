Изложба край Сена отбелязва 40 години от „Опакованият Пон Ньоф“ на Кристо и Жан-Клод

По повод 40-годишнината от легендарната инсталация „Опакованият Пон Ньоф“ на брега на Сена днес бе открита изложба с фотоси, представяща силната връзка на Кристо и Жан-Клод с Париж, се посочва в прессъобщение на фондация „Кристо и Жан-Клод“.

Фондацията представи експозицията на открито „Кристо и Жан-Клод: Парижки проекти“, с подкрепата на града. Тя показва монументални произведения на изкуството, посветени на френската столица – както реализирани, така и останали само като проект. Разположена е на кея Quai de la Mégisserie, под самия Пон Ньоф, и ще бъде достъпна до 30 октомври.

Посетителите могат да използват и безплатното приложение Bloomberg Connects, което чрез QR кодове предлага допълнително съдържание и дигитален пътеводител – както на място, така и дистанционно.

Емблематичната творба „Опакованият Пон Ньоф“ бе открита на 22 септември 1985 г., когато най-старият мост в Париж бе обвит с 40 000 кв. м плат в цвят на пясъчник. За двете седмици, в които инсталацията остана на показ – до 7 октомври – тя привлече около три милиона посетители и се превърна в едно от най-запомнящите се произведения на екологичното изкуство.

Париж е отправната точка за съвместния живот и артистичната практика на Кристо и Жан-Клод. Това е и градът, в който те осъществяват най-много от проектите си: „Стена от петролни барели – Желязната завеса“, 1962 г., „Опакованата статуя“, Трокадеро, 1964 г., „Опакованият Пон Ньоф“, Париж, 1985 г., „Опакованата Триумфална арка“, Париж, 2021 г.