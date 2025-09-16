Кметът на Париж Ан Идалго ще открие преименувания „Площад Пон Ньоф – Кристо и Жан-Клод“ на 3 октомври, съобщават от Фондация „Кристо и Жан-Клод“.

По повод 40-ата годишнина от опаковането на Пон Ньоф от творците, властта във френската столица реши да кръсти площада до съоръжението на известната артистична двойка. На церемонията следващия месец ще присъстват кметът на Париж Ан Идалго и Владимир Явашев, племенник на родения в Габрово творец Христо Явашев-Кристо. Планирани са и събития по повод годишнината, включително изложба и проект по повторното опаковане на Пон Ньоф, което ще бъде осъществено през 2026 г. от твореца JR.

На 22 септември 1985 г. Париж, който е пионер в областта на съвременното изкуство, става световен културен център, когато Кристо и съпругата му Жан-Клод трансформират най-стария мост на френската столица в монументална художествена творба, наречена „Опакованият Пон Ньоф“. Благодарение на експертизата на 12 инженери и 300 специализирани работници, Пон Ньоф е опакован с 41 800 квадратни метра плат, закрепен с 13 километра въже и 12 тона стоманени кабели.

По случай годишнината от проекта на бреговете на река Сена е представена експозиция на открито от 6 септември до 30 октомври. През юли 2025 г. Съветът на Париж гласува за преименуване на площада на името на Кристо и Жан-Клод.

Както БТА съобщи, с изложбата „Детски години“ на Центъра за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово на 19 септември ще бъде открит есенният сезон на Българския културен институт (БКИ) в Париж.

Тази година се навършиха 90 години от рождението на Кристо и Жан-Клод, на които е посветен и юнският брой на списание ЛИК на Българската телеграфна агенция (БТА).