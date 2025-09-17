Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
БТА, Габрово (25 юни 2025) Списание ЛИК - изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА), през юни посвети брой на Христо Явашев и Жан-Клод. На снимката: генералният директор на БТА Кирил Вълчев и кметът на Община Габрово Таня Христова. Снимка: кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (ЕВ)
Исторически ден за Габрово, за България и за света на съвременното изкуство, каза кметът на Габрово Таня Христова след решението на МС за създаване на Регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“. Изявлението на кмета на Габрово бе публикувано на страницата ѝ във Фейсбук. 

„В Деня на вярата, надеждата, любовта и мъдростта се роди Регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“. Днес Министерският съвет подкрепи стратегическо решение, което променя културната карта на България и отваря нова страница за Габрово – град, който вече заявява своето място на световната сцена на съвременното изкуство“, се казва още в обръщението на кмета. 

„Кристо, роден в Габрово, но станал гражданин на света, завинаги промени представата за изкуство. Неговите проекти обгръщаха мостове, площади и континенти, доказвайки, че творчеството няма граници. Днес ние поемаме мисията да създадем пространство, където местната енергия среща глобалното вдъхновение. Благодаря от сърце на правителството, на Общински съвет – Габрово и на всички, които повярваха и работиха за тази кауза. Обещанието, което дадохме на големия Кристо Явашев, днес е сбъднато – не като мечта, а като реалност“, казва още Таня Христова.

Както БТА писа, на заседание от 23 ноември 2024 г. Общински съвет – Габрово прие единодушно решението за създаването на центъра. 

През юни тази година сградата на Регионален център „Кристо и Жан-Клод“ бе домакин на представянето на новия брой на списание ЛИК на БТА, посветен именно на големия творец. 

При представянето тогава генералният директор на БТА Кирил Вълчев посочи, че Христо Явашев завинаги е българин от Габрово.

Списание ЛИК

