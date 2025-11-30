Българският национал Атанас Чернев беше сменен след 33 минути игра при тежко поражение на Ещрела Амадора от Спортинг (Лисабон)

Подробно търсене

Атанас Василев
Българският защитник Атанас Чернев по време на тренировка с отбора на Ещрела Амадора. Снимка: CF Estrela da Amadora, SAD
30.11.2025 23:03
Българският защитник Атанас Чернев имаше тежка нощ 12-ия кръг на португалското първенство, след като неговият тим Ещрела Амадора падна с 0:4 при гостуването на Спортинг (Лисабон). Лисабонските „лъвове“ решиха всичко до 25-ата минута, когато вкараха три попадения и си направиха прекрасно настроение преди дербито с Бенфика другата седмица.

Чернев остана на терена обаче само 33 минути, когато беше заменен от Отавио. Българинът имаше персонална вина за втория гол, когато изпусна Франсиско Тринкао, навлязъл в наказателното поле и направил асистнеция за Луис Суарес в 11-ата минута. Юношата на Ботев (Пловдив) има 12 мача от 12 възможни за тима си, след като през лятото пристигна в Амадора със свободен трансфер.

Тринкао подаде и за първото попадение, когато от фаул центрира на главата на Едуардо Куарешма. Третият гол дойде след ново центриране и удар с глава на Фреснеда, който изпревари бранителите на гостите.

Луис Суарес вкара и за 4:0 през второто полувреме, този път след комбинация с Хидемаса Морита.

Преди Порто да изиграе късния си мач тази вечер с Ещорил (Прая), Спортинг и Порто са с по 31 точки на върха, следвани от Бенфика с 28 и Жил Висенте с 23. Ещрела Амадора е на 14-о място с 11 пункта или два повече от застрашените от изпадане Тондела и Аруса.

