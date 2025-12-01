Подробно търсене

4 убити и 15 ранени по време на атака срещу гости на парти за детски рожден ден в Калифорния

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Ethan Swope
Лос Анджелис,  
01.12.2025 01:39
 (БТА)

Четирима души бяха застреляни по време на парти за детски рожден ден в американския щат Калифорния, предадоха световните агенции. Сред убитите има и три деца, съответно на 8, 19 и на 14 години. Четвъртата жертва е на 21 години. Петнадесет души бяха ранени.

Засега нападателят все още не е арестуван и се издирва.

Трагедията се е разиграла в град Стоктън. Полицейската говорителка Хедър Брент поясни, че нападението е било извършено по време на парти за рожден ден в местна банкетна зала.

/ГГ/

