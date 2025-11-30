Подробно търсене

Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица в мъжкото хандбално първенство

Димитър Вельов
Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица в мъжкото хандбално първенство
Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица в мъжкото хандбално първенство
Снимка: Станимир Савов/БТА, архив
Велико Търново,  
30.11.2025 18:51
 (БТА) 
Срещи от деветия кръг на първенството на България по хандбал за мъже:

Левски - Осъм (Ловеч)                  - 37:36 (22:21)
Локомотив (Горна Оряховица) - Шумен 61 - 22:25 (7:14)

в събота:
Пирин 64 (Гоце Делчев) - НСА           - 32:32 (14:15)    
Фрегата (Бургас) - Спартак (Варна)     - 23:24 (10:11)    
Чардафон (Габрово) - Добруджа (Добрич) - 28:24 (14:12)    

 Класиране след есенния дял от редовния сезон в "А" РХГ:
 1. Локомотив ГО   9    8    0    1    270:215    16 точки
 2. Шумен 61       9    8    0    1    275:236    16
 3. Фрегата        9    6    0    3    265:248    12
 4. Добруджа       9    6    0    3    253:242    12
 5. Спартак        9    5    1    3    242:243    11
 6. Осъм           9    3    1    5    260:261     7
 7. Левски         9    2    1    6    268:291     5
 8. Чардафон       9    2    1    6    252:280     5
 9. Пирин 64       9    1    1    7    261:291     3
10. НСА            9    1    1    7    246:285     3

Шумен 61 надделя над защитаващия титлата си Локомотив (Горна Оряховица) с 25:22 (14:7) във Велико Търново в среща от деветия кръг на мъжкото хандбално първенство. Двубоят беше повторение на мача за титлата от миналия сезон.

Шампионите допуснаха първа загуба за сезона, а двата отбора ще зимуват с по 16 точки на върха на класирането след есенния дял от редовния сезон.

Шуменци взеха аванс от 6:3 в 13-ата минута след три поредни гола, а в последствие направиха серия от пет безответни попадения, за  да дръпнат с 13:6 малко преди края на първото полувреме. Силни изяви в тези минути имаше вратарят на вицешампионите Емилиян Стефанов, които направи доста спасявания.

Гостите стартираха по-добре и след почивката и в 46-ата минута увеличиха преднината си до 21:12, с което до голяма степен предрешиха двубоя. Локомотивци опитаха да реализират обрат, но нямаха и късмет, като удариха седем греди през втората част и общо десет в мача. „Железничарите“ все пак успяха да направят добра серия от 8:3 в последните десетина минути, но това стигна само за по-почетна загуба.

Енгинджан Сали беше най-резултатен за победителите със 7 гола, а за локомотивци с 5 попадения се отличи Владислав Йоргов.


/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:57 на 30.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация