Шумен 61 нанесе първа загуба на шампиона Локомотив Горна Оряховица в мъжкото хандбално първенство

Срещи от деветия кръг на първенството на България по хандбал за мъже: Левски - Осъм (Ловеч) - 37:36 (22:21) Локомотив (Горна Оряховица) - Шумен 61 - 22:25 (7:14) в събота: Пирин 64 (Гоце Делчев) - НСА - 32:32 (14:15) Фрегата (Бургас) - Спартак (Варна) - 23:24 (10:11) Чардафон (Габрово) - Добруджа (Добрич) - 28:24 (14:12) Класиране след есенния дял от редовния сезон в "А" РХГ: 1. Локомотив ГО 9 8 0 1 270:215 16 точки 2. Шумен 61 9 8 0 1 275:236 16 3. Фрегата 9 6 0 3 265:248 12 4. Добруджа 9 6 0 3 253:242 12

5. Спартак 9 5 1 3 242:243 11 6. Осъм 9 3 1 5 260:261 7 7. Левски 9 2 1 6 268:291 5 8. Чардафон 9 2 1 6 252:280 5 9. Пирин 64 9 1 1 7 261:291 3 10. НСА 9 1 1 7 246:285 3

Шумен 61 надделя над защитаващия титлата си Локомотив (Горна Оряховица) с 25:22 (14:7) във Велико Търново в среща от деветия кръг на мъжкото хандбално първенство. Двубоят беше повторение на мача за титлата от миналия сезон.



Шампионите допуснаха първа загуба за сезона, а двата отбора ще зимуват с по 16 точки на върха на класирането след есенния дял от редовния сезон.

Шуменци взеха аванс от 6:3 в 13-ата минута след три поредни гола, а в последствие направиха серия от пет безответни попадения, за да дръпнат с 13:6 малко преди края на първото полувреме. Силни изяви в тези минути имаше вратарят на вицешампионите Емилиян Стефанов, които направи доста спасявания.

Гостите стартираха по-добре и след почивката и в 46-ата минута увеличиха преднината си до 21:12, с което до голяма степен предрешиха двубоя. Локомотивци опитаха да реализират обрат, но нямаха и късмет, като удариха седем греди през втората част и общо десет в мача. „Железничарите“ все пак успяха да направят добра серия от 8:3 в последните десетина минути, но това стигна само за по-почетна загуба.



Енгинджан Сали беше най-резултатен за победителите със 7 гола, а за локомотивци с 5 попадения се отличи Владислав Йоргов.





