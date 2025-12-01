Израелската армия заяви, че е убила над 40 палестинци бойци през изминалата седмица по време на нейни операции, насочени срещу тунели близо до Рафах в южната част на ивицата Газа, предаде Франс прес.

От 40 дни израелските военни са съсредоточили усилията си в източната зона на Рафах с цел да унищожат мрежата от тунели в района и да елиминират терористите, които се укриват там, заяви израелската армия.

През последната седмица са били елиминирани над 40 терористи в зоната на мрежата от тунели. Десетки входове на тунели и терористични инфраструктурни обекти както на земята, така и под земята са били унищожени в района, допълни армията.

Според няколко източника се водят преговори относно съдбата на десетки бойци на палестинското движение „Хамас“, които са блокирани от няколко седмици в тунели в участъка от ивицата Газа, който е контролиран от израелската армия.

Според представител на „Хамас“ между 60 и 80 бойци са блокирани под земята в Рафах. В началото на ноември американският специален представител Стив Уиткоф заяви, че до 200 бойци на „Хамас“ се намират в тунели в цяла Газа.