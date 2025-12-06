Подробно търсене

Илиян Цвейн
„Хамас“ ще предаде оръжията си на палестинската власт, ако израелската окупация на Газа приключи, обявиха от ислямистката групировка
Лидерът на "Хамас" и ръководител на преговорния екип на групировката Халил ал Хая, Снимка: AP/Khalil Hamra, архив
Газа,  
06.12.2025 23:09
 (БТА)
Палестинската ислямистка групировка „Хамас“ обяви днес, че е готова да предаде оръжията си на Палестинската автономна власт, управляваща ивицата Газа, при условие че окупацията ѝ от израелската армия приключи, предаде Франс прес.

„Нашите оръжия са свързани с окупацията и агресията“, заяви в изявление лидерът на групировката и ръководител на преговорния екип на „Хамас“ Халил ал Хая.

„Ако окупацията приключи, тези оръжия ще бъдат поставени под властта на държавата.“ На въпрос по темата от АФП от офиса на Халил ал Хая уточниха, че той е имал предвид суверенна и независима палестинска държава.

„Приемаме разполагането на сили на ООН като разделителни сили, натоварени със задачата да наблюдават границите и да гарантират спазването на прекратяването на огъня в Газа“, добави Халил ал Хая, като по този начин изключи разполагането на международни сили, чиято мисия би била да разоръжат групировката.

Свързани новини

04.12.2025 17:11

Израел съобщи, че е поразил цели в два града в Южен Ливан; лидерът на палестинска група, враждебна на "Хамас", е починал от наранявания

Израелската армия съобщи, че е поразила цели в два града в Южен Ливан, след като по-рано нареди евакуацията на две сгради, за които предполага, че са използвани от бойци на "Хизбула", предаде Ройтерс.
04.12.2025 07:57

Израел обяви, че предаденото вчера от "Хамас" тяло на заложник е на тайландец; тленните останки на израелски офицер все още са в ивицата Газа

Израел обяви днес, че тленните останки на заложник, предадени вчера от радикалната палестинска групировка "Хамас", принадлежат на тайландския селскостопански работник Сутисак Ринталак, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.
03.12.2025 20:08

Израел получи тяло, за което "Хамас" твърди, че е на един от последните двама заложници, държани в плен в ивицата Газа

Израел получи тяло, за което палестинската въоръжена групировка "Хамас" твърди, че е на един от последните двама заложници, чиито тленни останаха в ивицата Газа, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че от своя страна Израел ще позволи отварянето на граничния пункт между ивицата Газа и Египет, след като телата на всички загинали заложници бъдат върнати.
03.12.2025 15:23

"Хамас" и "Ислямски джихад" казаха, че ще върнат на Израел тленните останки на заложници

Въоръжените крила на организациите "Хамас" и "Ислямски джихад" заявиха, че ще върнат на Израел телата на заложници, предаде Ройтерс. Те обявиха, че това ще стане днес в 17 часа местно време (13:00 по Гринуич).
03.12.2025 13:57

Граничният пункт при Рафах между Газа и Египет ще бъде отворен през следващите дни, съобщиха израелските власти

Израелските власти обявиха частично отваряне на граничния пункт при град Рафах между ивицата Газа и Египет като част от споразумението за примирие с палестинското движение „Хамас“, но само за палестинци, които желаят да напуснат територията, предаде
03.12.2025 09:05

Израел твърди, че тленните останки, върнати от Газа, не са на заложници

Израел заяви днес, че намерените в Газа тленни останки, върнати на Израел, не съответстват на нито един от мъртвите заложници, отвлечени по време на атаката на "Хамас" през 2023 г., предаде Асошиейтед прес.

