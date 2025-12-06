„Хамас“ ще предаде оръжията си на палестинската власт, ако израелската окупация на Газа приключи, обявиха от ислямистката групировка

Палестинската ислямистка групировка „Хамас“ обяви днес, че е готова да предаде оръжията си на Палестинската автономна власт, управляваща ивицата Газа, при условие че окупацията ѝ от израелската армия приключи, предаде Франс прес.

„Нашите оръжия са свързани с окупацията и агресията“, заяви в изявление лидерът на групировката и ръководител на преговорния екип на „Хамас“ Халил ал Хая.

„Ако окупацията приключи, тези оръжия ще бъдат поставени под властта на държавата.“ На въпрос по темата от АФП от офиса на Халил ал Хая уточниха, че той е имал предвид суверенна и независима палестинска държава.

„Приемаме разполагането на сили на ООН като разделителни сили, натоварени със задачата да наблюдават границите и да гарантират спазването на прекратяването на огъня в Газа“, добави Халил ал Хая, като по този начин изключи разполагането на международни сили, чиято мисия би била да разоръжат групировката.