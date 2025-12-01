Сирил Рамапоса отхвърля заплахата на Тръмп да изключи Южна Африка от срещата на върха на Г-20 през 2026 г.

Президентът на Южна Африка Сирил Рамапоса отхвърли днес заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да изключи Претория от срещата на върха на Г-20 догодина. Той подчерта статута на Южна Африка като основател и пълноправен член на групата, предаде Ройтерс.

Вашингтон бойкотира срещата на лидерите на Г-20, проведена под председателството на Южна Африка в Йоханесбург на 22 и 23 ноември. Тръмп мотивира решението си с твърденията, че правителството на страната, доминирано от чернокожото мнозинство, преследва бялото малцинство.

В сряда Тръмп заяви, че Южна Африка няма да бъде поканена на срещата, която ще се проведе догодина във Флорида, тъй като отказала да предаде председателството на Г-20 на високопоставен представител на американското посолство, присъствал на церемонията по закриването. Претория посочва, че е предала ротационното председателство на служител на посолството на САЩ.

„Южна Африка е и ще остане пълноправен, активен и конструктивен член на Г-20“, заяви Рамапоса в обръщение към нацията.

Той определи като „откровена дезинформация“ повтаряните от Тръмп твърдения, че Южна Африка извършва „геноцид срещу африканерите“ – потомци на нидерландските заселници – и че конфискува земи от бели граждани.

Рамапоса отбеляза, че въпреки дипломатическото напрежение, американски компании и граждански организации са участвали активно в проявите, свързани с Г-20, през ноември в Йоханесбург.

„Ценим тези конструктивни връзки и ще продължим да работим в рамките на Г-20“, заяви той, като даде знак, че Претория възнамерява да поддържа диалога.