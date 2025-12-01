Подробно търсене

Лъвица уби мъж, влязъл в клетката й в зоопарк в Бразилия

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Andrew Drake
Рио де Жанейро,  
01.12.2025 00:13
 (БТА)

Мъж беше убит в Бразилия от лъвица, когато влязъл в клетката й в зоопарка „Аруда Камара“ в крайбрежния град Жоао Песоа, предаде ДПА, като се позова на местни представители.

Зоопаркът беше затворен след инцидента, във връзка с който се води разследване.

Общинският съвет на града определи случилото се като „изключително тъжно събитие и изрази съболезнования на близките на жертвата“.

Кадри в социални мрежи показват как мъжът се катери по шестметрова ограда и после се спуска по дърво в затвореното пространство, в което лъвицата се е излежава близо до езерце. Когато животното забелязва мъжа, то се нахвърля върху него.

