Айнтрахт Франкфурт измъкна равенство срещу Волфсбург с гол от дузпа в добавеното време

Миши Батшуай вкара гол от дузпа в добавеното време и Айнтрахт Франкфурт се добра до равенство 1:1 срещу Волфсбург в мач от 12-ия кръг на германското първенство по футбол. Така Франкфурт спечели 21-та си точка и се доближи на една от зона Лига на конференциите, където е Щутгарт.

Волфсбург поведе в резултата в 67-та минута, когато Саел Кумбеди подаде прецизен пас към Арон Зентер и той преодоля стража на домакините за 1:0. Франкфурт обаче стигна до изравняване в добавеното време, след като Батшуай стреля в горния ляв ъгъл на Камил Грабара от дузпа за равенство 1:1.

Вофлсбург остана без победа в пети пореден мач във всички турнири и е с точка над позицията за плейоф за оставане, където в момента е Хайденхайм.

Фрайбург се наложи с категоричното 4:0 у дома срещу Майнц след голове на Лукас Кублер, Винченцо Грифо преди почивката и на Йоан Мансамби и Патрик Остерхаге през второто полувреме. Червен картон от гостите получи Паул Небел в 28-ата минута.

Фрайбург се изкачи на осмо място, докато Майнц е на 18-та позиция.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 12-ия кръг в Бундеслигата: Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург 1:1 Хамбургер - Щутгарт 2:1 Фрайбург - Майнц 4:0 от събота: Байерн Мюнхен - Санкт Паули 3:1 Вердер Бремен – Кьолн 1:1 Унион – Хайденхайм 1:2 Хофенхайм - Аугсбург 3:0 Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд 1:2 от петък: Борусия Мьонхенгладбах - Лайпциг 0:0 Във временното класиране води Байерн с 34 точки пред РБ Лайпциг с 26,

следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23 и други.