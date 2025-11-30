Подробно търсене

ОБНОВЕНА Айнтрахт Франкфурт измъкна равенство срещу Волфсбург с гол от дузпа в добавеното време

Ивайло Георгиев
Снимка: Thomas Frey/dpa via AP
Берлин,  
30.11.2025 20:43 | ОБНОВЕНА 30.11.2025 22:27
 (БТА)

Миши Батшуай вкара гол от дузпа в добавеното време и Айнтрахт Франкфурт се добра до равенство 1:1 срещу Волфсбург в мач от 12-ия кръг на германското първенство по футбол. Така Франкфурт спечели 21-та си точка и се доближи на една от зона Лига на конференциите, където е Щутгарт.  

Волфсбург поведе в резултата в 67-та минута, когато Саел Кумбеди подаде прецизен пас към Арон Зентер и той преодоля стража на домакините за 1:0. Франкфурт обаче стигна до изравняване в добавеното време, след като Батшуай стреля в горния ляв ъгъл на Камил Грабара от дузпа за равенство 1:1.

Вофлсбург остана без победа в пети пореден мач във всички турнири и е с точка над позицията за плейоф за оставане, където в момента е Хайденхайм.  

Фрайбург се наложи с категоричното 4:0 у дома срещу Майнц след голове на Лукас Кублер, Винченцо Грифо преди почивката и на Йоан Мансамби и Патрик Остерхаге през второто полувреме. Червен картон от гостите получи Паул Небел в 28-ата минута.

Фрайбург се изкачи на осмо място, докато Майнц е на 18-та позиция.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 12-ия кръг в Бундеслигата:

Айнтрахт Франкфурт - Волфсбург          1:1
Хамбургер - Щутгарт                     2:1
Фрайбург - Майнц                        4:0

от събота:
Байерн Мюнхен - Санкт Паули             3:1
Вердер Бремен – Кьолн                   1:1
Унион – Хайденхайм                      1:2 
Хофенхайм - Аугсбург                    3:0
Байер Леверкузен - Борусия Дортмунд     1:2

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Лайпциг        0:0

Във временното класиране води Байерн с 34 точки пред РБ Лайпциг с 26, 
следват Борусия Дортмунд с 25, Байер Леверкузен и Хофенхайм с по 23 и други.

/БД/

