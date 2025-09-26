Българската телеграфна агенция ще издаде броя на сп. ЛИК "Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността" на френски, немски и английски език

Българската телеграфна агенция (БТА) ще издаде броя на списание ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ на френски, немски и английски език с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Очаква се изданието да излезе на трите езика до края на годината и да бъде представено в Берлин и Париж.

Броят на списание ЛИК на български език, посветен на Христо Явашев – Кристо и неговата съпруга Жан-Клод, бе представен на 25 юни в новосъздадения Център „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово. Чрез видеовръзка в събитието се включиха и гости от зала „Максим“ на Българската телеграфна агенция (БТА) в София, както и от пресклубовете на БТА в страната и чужбина.

С тематична хронология изданието на БТА проследява историята на Христо Явашев и неговата съпруга – по начина, по който е била представена в новините през годините. На страниците на сп. ЛИК са поместени и откъси от интервюта на Христо Явашев, давани през различни етапи от неговото развитие.

През настоящата година се отбелязват и три големи годишнини, свързани с творчеството им – 40 години от опаковането на „Пон Ньоф“ (или Новия мост в Париж), 30 години от опаковането на Райхстага в Берлин и 20 години от инсталацията „Портите“ в Ню Йорк. Изданията ще включват новини от емисиите на БТА за годишнините.

На 3 октомври кметът на Париж Ан Идалго ще открие преименувания „Площад Пон Ньоф – Кристо и Жан-Клод“.

До 30 октомври Фондация „Кристо и Жан-Клод“ представя „Кристо и Жан-Клод: Парижки проекти“ – изложба на открито, инсталирана по бреговете на река Сена. В нея са показани, както осъществени, така и неосъществени проекти на двойката.

На 24 юни се навършиха и 30 години, откакто Кристо и Жан-Клод опаковат Райхстага в Берлин. Новите издания ще включват новини от емисиите на БТА за годишнините.

/ВСР