Лекция на тема „Кристо и Жан-Клод: история и художествено наследство" ще се проведе в София

Владимир Явашев, племенник и директор на проектите на Кристо и Жан-Клод. Снимка: Wolfgang Volz
София,  
05.11.2025 06:20
 (БТА)

Лекция на тема „Кристо и Жан-Клод: история и художествено наследство“ ще се проведе на 5 ноември в зала „Славейков“ на Френския институт в България, съобщават организаторите.

В събитието участие ще вземат Владимир Явашев - племенник и директор на проектите на Кристо и Жан-Клод, и Гергана Михова, куратор на изложбата „Кристо и Жан-Клод: Опакованият Райхстаг, Берлин, 1971-1995“. Модератор на разговора ще бъде журналистът и продуцент Евгения Атанасова, посочват от екипа.

Организатори на лекцията са фондация „Кристо и Жан-Клод“, Националната галерия, Посолството на Франция в България и Френския институт в България. Тя ще се проведе на български език и ще бъде със свободен вход. От екипа уточняват, че е необходима предварителна регистрация. 

Събитието се провежда в рамките на изложбата „Кристо и Жан-Клод: Опакованият Райхстаг, Берлин, 1971-1995“, организирана от Националната галерия и фондация „Кристо и Жан-Клод“, от 4 ноември 2025 г. до 22 март 2026 г.

Както БТА писа, експозицията, посветена на 90-годишнината от рождението на знаковия артистичен тандем, ще бъде представена за първи път в България. Сред експонатите е и първата оригинална придобивка на Националната галерия, свързана с творчеството на Кристо – „Опакованият Райхстаг (Проект за Берлин, 1971–1995)” от 1986 г., както и колажи, фотографии, видеоматериали и архивни документи, проследяващи дългия път на реализация на този изключителен проект.

Българската телеграфна агенция посвети броя си през юни тази година на Кристо и Жан-Клод. „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ ще бъде издаден на английски, френски и немски език до края на годината. 

04.11.2025 21:23

Изложбата „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)” е връщането на Явашев в България посмъртно, каза на откриването й кураторът Гергана Михова

Изложбата „Кристо и Жан-Клод. Опакованият Райхстаг, Берлин (1971–1995)” бе открита тази вечер в галерия „Квадрат 500“ в София.  Позволявам си да синтезирам думи от различни интервюта на Кристо, в които казва, че Райхстагът за него не би имал смисъл,
04.11.2025 20:09

Сигурна съм, че днес Кристо и Жан-Клод са някъде високо на небето и опаковат звездите, каза вицепрезидентът Илияна Йотова

Аз съм сигурна, че днес, така, както опаковаха водопади, стени, долини, построиха невероятни чадъри, показаха ни и своят прочит за историята, Христо Явашев - Кристо и Жан-Клод са някъде високо на небето и опаковат звездите. Това каза вицепрезидентът

