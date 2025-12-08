Изкуството на Кристо и Жан-Клод продължава да вдъхновява милиони хора по света, каза министърът на културата Мариан Бачев

Тази вечер сме тук, защото изкуството на Кристо и Жан-Клод, родено от чисто вътрешен порив, от свободата и удоволствието да твориш, продължава да докосва и да вдъхновява милиони хора по света. То доказва, че когато артистът следва собствената си истина, неговият свят неизбежно озарява и света на другите, каза министърът на културата на Република България Мариан Бачев в Берлин. Той бе специален гост в Българския културен институт (БКИ) в града, където бяха отбелязани 90-годишнините от рождението на Христо Явашев-Кристо и съпругата му Жан-Клод, както и 30 години от опаковането на Райхстага. В съвместната инициатива на БКИ, Българската телеграфна агенция (БТА) и Националната художествена галерия (НХГ) бе представен немскоезичният превод на ЛИК „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ и изложбата на НХГ „Опакованият Райхстаг, Берлин (1971-1995)“.

Специалните гости на събитието бяха също генералният директор на БТА Кирил Вълчев и директорът на НХГ Анелия Николаева. Сред присъстващите бе и посланикът на България в Берлин Григор Порожанов. Сред гостите бяха също Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний и отец Юлиян Ангелов, председател на православния храм „Св. Цар Борис Покръстител“ в Берлин. В публиката бе и председателят на Германо-българския форум Фолкер Бересхайм.

На събитието в БКИ присъстваха повече от сто гости – предимно немци, както и представители на българската общност в Берлин, сред които хореографът Елеонора Александрова, джаз музикантът Владимир Кърпаров, художниците Весела Григориева и Иван Костолов, писателят Весо Портарски, журналистът от „Дойче веле“ Маринела Липчева, председателят на Съюза на композиторите Ценко Минкин и други.

„За мен е особена чест да присъствам днес на официалното представяне на немскоезичния превод на специалния брой на списание ЛИК на БТА, посветен на великите артисти Кристо и Жан‑Клод, както и на откриването на изложбата „Опакованият Райхстаг“ — символично събитие, което отбелязва значими моменти: 90-годишнината от рождението на Кристо и Жан-Клод и 30 години от реализацията на емблематичната инсталация в Берлин“, каза министър Бачев.

„Уверявам Ви, че присъствате не просто на литературно или художествено представяне — стоите на един интерактивен „плаващ мост“ между езици, държави и културни пространства, чийто градеж започна Кристо“, каза още той, обръщайки се към публиката. По думите му днес този „плаващ мост“ продължава да съществува по един или друг начин във времето и пространството благодарение на това, че със своите инсталации Кристо разшири разбирането за съвременното изкуство.

„Христо Явашев, роден в България, и Жан-Клод Мари де Гуийбон, родена във Франция, успяха да изградят един общ художествен език, разпознаваем навсякъде по света. Чрез своя уникален творчески почерк те доказаха, че изкуството има силата да преобразява — не просто обекти, а самото възприятие за пространство, архитектура и градска среда; доказаха ни, че изкуството може да променя начина, по който виждаме света и самите себе си“, допълни министърът.

По думите му немскоезичният брой на списание ЛИК е изключително важна крачка. „Чрез писаното слово техният глас и визия достигат до по-широка публика, в това число до много хора тук, в Берлин – в града, където една от най-емблематичните им творби получи живот. А най-много ме радва, че историята им е разказана с дълбочина, уважение и професионализъм, за което сърдечно поздравявам екипа на списанието“, каза министър Бачев.

Той допълни, че отбелязването на 90 години от рождението на житейския и творчески тандем Кристо и Жан-Клод, е момент на равносметка, но и на подновено вдъхновение. „Защото Кристо и Жан-Клод оставиха след себе си наследство, което надхвърля времето: проекти, които не просто преобразиха важни световни символи, като Райхстага, Пон Ньоф или Централ Парк, а ги изпълниха с ново, неочаквано присъствие“, посочи Мариан Бачев. Той коментира, че е щастлив, че благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата тези годишнини се отбелязват достойно. „Уверявам Ви, че подкрепата на държавата за българската култура — особено за прояви с международен обхват като днешната — е знак за устойчив ангажимент към нашето културно наследство и към съвременното изкуство“, подчерта министърът.

Той отправи благодарности и към екипите на българското посолство в Берлин, на Българския културен институт в Берлин, на Националната галерия, на всички куратори, преводачи и организатори, както и на ценителите на изкуството. „Сътвореното от Кристо и Жан-Клод е един от важните мотиви, които ни задължават да продължаваме да работим за това българските творци – с талант, смелост и визия – да намират своето достойно място на световната сцена. Това е и доказателство, че културният диалог между България и Европа е активен и плодотворен“, посочи министърът на културата.

Бачев припомни думи на Кристо, че „изкуството е изцяло за удоволствие“, казани през 2016 г. пред в. „Ню Йорк таймс". „Явашев неизменно развива тази теза в много други свои интервюта, обяснявайки, че каквото прави, го прави за себе си и че ако друг хареса произведенията му, то това е просто добре дошло допълнение“, допълни Мариан Бачев.

Издаването на списание ЛИК на немски език се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, ЛИДЛ и „Кяшиф" ЕООД.

Немскоезичният брой на тема „Кристо и Жан-Клод на 90 във вечността“ можете да откриете на следния линк – https://www.bta.bg/bg/lik-magazine/67.