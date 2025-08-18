Подробно търсене

Трима души са убити и 17 ранени при руски въздушни удари срещу Харков, съобщиха украинските власти

Валерия Динкова
Илюстративна снимка: AP Photo/Andrii Marienko
Киев,  
18.08.2025 07:54
 (БТА)
Трима души, включително и малко дете, бяха убити тази нощ, а 17 са ранени при руска въздушна атака срещу жилищен район на Харков, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на украинските власти.

Атака с дронове причини смъртта на двегодишно момче във втория по големина украински град рано тази сутрин, след като по-рано през нощта Харков бе атакуван с балистична ракета, написа областният управител на Харковска област Олег Синегубов в приложението за съобщения "Телеграм".

Броят на ранените по време на атаките срещу Харков "непрекъснато нарастват", добави Синегубов.

Отново в "Телеграм" кметът на града Игор Терехов съобщи, че при нападенията са били убити още двама души, а 17 са ранени, сред които шест деца на възраст между 6 и 17 години.

"Жена току-що бе спасена изпод руините – тя е жива", съобщи Терехов рано тази сутрин и предупреди, че под рухналите след ударите сгради може да има още затрупани хора.

При по-ранната атака с балистична ракета са потрошени около хиляда прозореца, написа Синегубов. Наложила се е евакуацията на някои жители, за да бъдат инспектирани сградите, в които живеят, добавиха украинските служби за извънредни ситуации в "Телеграм".

Харков, разположен в Североизточна Украйна, близо до границата с Русия, редовно е мишена на руски удари с дронове и балистични ракети от началото на войната през февруари 2022 г., припомня Ройтерс.

Междувременно двама души бяха ранени при руски атаки в Сумска област. Там са разрушени десетки къщи и сграда на образователна институция, съобщиха местните власти.

"Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област – и то през нощта", написа в "Телеграм" ръководителят на регионалната администрация Олег Григоров.

Руската противовъздушна отбрана от своя страна съобщи, цитирана от РИА Новости, че през нощта е унищожила 23 украински дрона.

/ВД/

18.08.2025 06:14

Срещата Тръмп-Зеленски ще се състои в 13:15 ч. източноамериканско време в Белия дом

Двустранната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски ще се състои в днес 13:15 ч. източноамериканско време (20:15 ч. българско време) в Белия дом, посочиха днес в прессъобщение от Белия дом, цитирани от Ройтерс.
18.08.2025 02:10

Русия е съгласна с гаранциите за сигурността на Украйна, но Москва също има нужда от подобни гаранции, заяви руски дипломат

Русия е съгласна, че всякакво бъдещо мирно споразумение за Украйна трябва да осигури гаранции за сигурност на Киев, но Москва също се нуждае от надеждни гаранции за своята сигурност, каза днес руският постоянен представител към международните организации във Виена Михаил Улянов, цитиран от Ройтерс.
17.08.2025 21:29

Важно е да продължи работата със САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна, се казва в съобщение от канцеларията на Мелони

По време на дискусията на "Коалицията на желаещите" беше потвърдено, че е важно да се продължи работата със САЩ за прекратяване на конфликта в Украйна и за постигане на мир, който да гарантира суверенитета и сигурността на украинската държава.

